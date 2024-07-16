YKS sınavı yaklaştıkça birçok öğrenci "Seneye tekrar deneyebilirim aslında" gibi düşünceler kurmaya başlar. Sınavda başaramayacaklarını düşünüp kendilerine olan güvenlerini azaltırlar. Bu düşünce zamanla daha çok yer eder ve öğrencinin sınava hazırlık sürecini azaltır. "Nasıl olsa seneye tekrar deneyebilirim" düşüncesi, akıllarından çıkmaz çünkü insanlar doğası gereği rahatına düşkündür. Bu düşüncelerin nelere yol açacağını bilmeyen birçok öğrenci mezuna kalır. Unutmayın, başarı sadece kendinize inandığınız kadar mümkündür. Mezuna kalmak insanı her yönden olumsuz etkiler; psikolojiniz, aile ortamınız ve arkadaş çevreniz değişime girer. Bu değişim, sizi daha önce hissetmediğiniz duygulara sokar. Bir öğrenci olarak 12 yıl boyunca sürekli okula gittiniz ve mezuna kaldığınızda okullarla ilişkiniz kesilir. Bugün, mezuna kalmanın nasıl sonuçlara yol açtığını konuşacağız.

Sosyal Hayatın Etkisi

Mezuna kalmak, öğrencilerin psikolojisini derinden etkileyebilir. Mezun olan öğrencilerin sosyal çevreleri dağılır; kimileri üniversiteye giderken, kimileri başka yerlerde yeni sınavlara hazırlanır. Bu durum, mezuna kalan öğrencilerin sosyal hayatlarını geri planda tutmalarına neden olabilir ve zamanla sınav stresi daha da yoğunlaşabilir. Bu süreçte sadece sınava odaklanmak, öğrenciler için kolay bir süreç değildir. Bu nedenle, ilk seferde başarı elde etmek için elinizden geleni yapmalısınız.

Fiziksel ve Zihinsel Yorgunluk

Mezuna kaldığınızda, eğitim kurumunda ise tüm konuları tekrar gözden geçirmeniz gerekir. Kendi başınıza çalışmayı tercih ederseniz, iyi bir planlama yapmanız önemlidir. Her iki durumda da daha önce öğrendiğiniz konuları tekrarlamak zorunda kalırsınız ve bu süreç sıkıcı olabilir. Ancak, bu zorluğu aştığınızda mezuna kalmak size büyük fayda sağlayabilir. Çünkü eksik kaldığınız konuları tamamlamak için yeni bir fırsat elde edersiniz ve bu sefer daha iyi hazırlanabilirsiniz.

Deneme Sınavları

Mezuna kalan öğrencilerin avantajlarından biri de tüm konuları öğrenmiş olmaları ve eksikleri giderdikten sonra deneme sınavlarına daha fazla zaman ayırabilmeleridir. Diğer öğrencilere göre daha hazır bir şekilde sınava girebilirler. Bu fırsatı değerlendirmek için eksiklikleri kapatmalı ve bol deneme çözmelisiniz. Erken başladığınız deneme sınavları, sınav günü için sizin daha hazır olmanızı sağlar.

Dershane ve Diğer Kaynaklar

Dershanelerde mezun öğrencilere yönelik özel sınıflar bulunur ve bu sınıflarda öğrenciler sınavlara hazırlanırlar. Ancak günümüzde, evde veya kütüphanede erişebileceğiniz birçok kaynak mevcuttur. Konu anlatımları, video dersleri gibi çeşitli kaynaklarla kendinizi eğitebilir ve düzenli bir çalışma programıyla başarıya ulaşabilirsiniz. Kendinize sağlam temellere dayanan bir hedef belirleyin ve bu hedefe ulaşmak için gereken çabayı gösterin. Hedefinize ulaşamazsanız, yeni bir plan yaparak yola devam edin.

Mezuna kalmak her ne kadar zorlayıcı olsa da, doğru planlama ve kararlılıkla bu süreci avantaja çevirebilirsiniz.