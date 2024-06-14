Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli’de bir lisenin okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde kız öğrencilerin, 'kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler' giydikleri gerekçesiyle alana alınmaması olayına ilişkin konuştu. Tekin, öğrencileri ve velileri isyan ettiren kıyafet uygulamasını “basit bir olay” diye değerlendirerek okul müdürü ve müdür yardımcısına sahip çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde mezuniyet töreni için elbise giyen öğrencilerin okul bahçesine alınmamasına ilişkin tartışma sürüyor. Habertürk canlı yayınına katılan Yusuf Tekin, olayın sorulması üzerine “Bu kadar büyük aile içinde cımbızla çekilerek bir iki küçük haber gündeme getiriliyor. İyi niyetli olan kişilerin doğrudan, anında paylaşılsa bizimle, gerekli tedbirleri zaten alırız” diye konuştu.

“Okul müdürü mantıklı bir başlangıç yapmış”

Okul müdürü ve müdür yardımcısına sahip çıkan Tekin, “Bizi eleştirin tamam da öğretmen arkadaşlarımızın ne günahı var. 180 iş günü boyunca bu insanlar fedakâr bir biçimde sizin, bizim veliler olarak evde ilgilenemediğimiz çocuklarla ilgileniyorlar, basit bir olay yüzünden” dedi. Tekin şunları söyledi:

“Şimdi okul müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış. Velilere 'mezuniyet programı yapıyoruz, öğrencilerle beraber kimler katılacak?' diye sormuş. Katılım listesi almış. Listede olmayan kişilere 'yer kalırsa sizi alırız' diye başlayan tartışma başka boyuta evriliyor. Ekranlara, sosyal medyaya düşen olumsuz görüntüler çıkıyor. Öğretmen arkadaşlarım adına üzüldüm.”

Ne olmuştu?

Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde mezuniyet töreni için okulun oluşturduğu 'Mezuniyet Komisyonu' tarafından velilere, 'Veli izin onay formu' gönderildiği, formda “Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, kısa pantolon koluz gömlek ve tişört giyemez” ifadelerinin yer aldığı iddia edilmişti.

Mezuniyet töreni için okula gelen kız öğrenciler, yönetmeliğe aykırı kıyafetler giydikleri gerekçesiyle törene alınmamış, öğrencilere kapı kapatılırken, veliler okul yönetimine “Bu çocukların anne- babası yanındayken, bu şekilde bekletmek ne kadar doğru” diye tepki göstermişti. Eğitim-İş Sendikası Kocaeli 2 No'lu Şubesi, yaşananlara ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

“Bu uygulama Cumhuriyet'in 100’üncü yılını kutlayan laik Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmayan bir uygulamadır. 28 Şubat sürecini anımsatan, hatta aratmayan bu tür uygulamalar ülkenin toplumsal barışına hizmet etmeyeceği gibi yıllardır kadının kıyafeti üzerinden yürütülen anlamsız tartışma ve uygulamalara bir yenisini daha eklemiştir.”