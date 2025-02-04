Okay Memiş, Türk bürokrat ve 2025 itibariyle Millî Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır. Giresun'un Piraziz ilçesinde 1970 yılında doğan Memiş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kamu görevine başlamıştır.

Ordu, Aksaray, Bingöl ve Çankırı gibi illerde kaymakamlık görevlerinde bulunduktan sonra İçişleri Bakanlığı'nda önemli pozisyonlarda görev almış, 2016-2018 yıllarında Gümüşhane Valisi olarak atanmış ve ardından Erzurum Valisi olmuştur.

2018 yılında Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararnamesiyle Erzurum Valisi olarak görevlendirilen Memiş, 2023 yılında AFAD Başkanı olarak atanmıştır.