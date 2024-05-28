Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe serisi operasyonları hakkında kurul üyelerini bilgilendirecek. Bu operasyonlar, terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla sürdürülüyor.

Gazze ve Türkiye'nin Diplomatik Çabaları

NTV'nin haberine göre, MGK toplantısında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da ele alınacak. Türkiye'nin bu konudaki diplomatik çabaları da masada olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası platformlarda yürütülen temaslar hakkında kurul üyelerine bilgi verecek. Bu temaslar, çatışmaların durdurulması, bölgeye acil insani yardımın sağlanması ve Filistin devletinin tanınması konularını kapsıyor.

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi Gözden Geçirilecek

Toplantıda, "Kırmızı Kitap" olarak da bilinen Milli Güvenlik Siyaset belgesinin yenilenmesine yönelik çalışmalar da değerlendirilecek. Bu belge, Türkiye'nin milli güvenlik politikalarını ve stratejilerini belirleyen temel dokümanlardan biridir.