Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, 2 saat 45 dakika sürdü.

MGK toplantısında, Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlar değerlendirildi. Terörle mücadeledeki kararlılık vurgulanırken, bu mücadelenin sadece Türkiye'nin değil, bölge ülkelerinin de güvenliğine katkı sağlayacağı belirtildi​.

Ekonomik ve iklim krizleri

Toplantıda Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik destek yinelendi. Suriye'deki toplumsal mutabakatın önemine dikkat çekilerek, bu ülkelerin bölücü terör örgütlerinden arındırılmasının önemi vurgulandı. Ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırgan politikaları ve bunun bölgede yaratabileceği tehlikeler ele alındı​.

Toplantıda iklim değişikliği ve bunun tetikleyebileceği sosyal ve ekonomik krizler de gündeme geldi. İklim krizinin düzensiz göç ve sosyal huzursuzluklara neden olabileceği belirtilerek, uluslararası iş birliğinin bu konuda hayati önem taşıdığı ifade edildi.