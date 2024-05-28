İki aylık aradan sonra gerçekleşecek olan toplantının gündeminde öncelikli olarak Türkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve İsrail'in Filistin'deki saldırıları bulunuyor. Buna ek olarak, bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.

Ana gündem terörle mücadele

Toplantının ilk başlığı terörle mücadele olacak. Türkiye'nin Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini bu yaz tamamlama hedefi doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için devam eden operasyonlar üzerinde durulacak. Ayrıca, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde yasa dışı seçim düzenleme hazırlığı ve kendini meşrulaştırma çabasına karşı alınacak tedbirler de ele alınacak.

Uluslarası konular ele alınacak

MGK toplantısında Doğu Akdeniz, Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış süreci, İran'daki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler gibi diğer bölgesel ve uluslararası konular da masada olacak.

Filistin olayları ile ilgili görüş alışverişi

Filistin konusu da toplantının gündemini önemli ölçüde etkileyecek. İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü saldırılar ele alınarak, bu saldırıların durdurulması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için yürütülen diplomasi trafiği değerlendirilecek. Ayrıca, İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin sayısının artması adına atılabilecek adımlar da ele alınacak. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davası hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.