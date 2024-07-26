Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki aylık bir aranın ardından Beştepe'de toplandı. Toplantı, 2 saat 45 dakika sürdü ve ardından 9 maddelik kapsamlı bir bildiri yayımlandı. Bildiride, terörle mücadele, bölgesel güvenlik meseleleri ve uluslararası ilişkilerle ilgili önemli vurgular yapıldı.

Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantısında, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede gösterilen azim ve kararlılık vurgulandı. Türkiye'nin uluslararası alandaki gelişmelerle de uyumlu olarak bu tehditlere karşı etkili operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi. 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ ile mücadelede gelinen aşama değerlendirildi. Türkiye’ye karşı eylemlerini sürdüren ve mağduriyet kisvesiyle kendini aklamaya çalışan terör örgütünün tamamen çökertilmesine yönelik sarsılmaz bir kararlılık vurgulandı. Terörle mücadelede bölge ülkeleriyle iş birliğinin önemi ifade edildi. Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve refahına kalıcı katkıda bulunacak adımların atılması gerektiği belirtildi. Suriye’de gerçek bir toplumsal mutabakata ulaşma hedefi devam edecek. Nifak girişimlerine ve iki halkın dostluğunu hedef alan kışkırtmalara karşı müsamaha edilmeyeceği ifade edildi. Suriye topraklarının bölücü terörden arındırılmasının ülkenin menfaatlerini teminat altına alacağı vurgulandı. İsrail’in katliamlarla insanlık değerlerinden uzaklaştığı belirtilerek, uluslararası toplumun tepkileri göz önüne alınarak bu politikalara derhal son verilmesi gerektiği ifade edildi. Aksi takdirde, bölgedeki şiddet sarmalının genişleyebileceği hatırlatıldı. Kıbrıs Barış Harekatı’nın meşruiyeti ve başarısı teyit edildi. Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği temelinde iki devletli çözüm esasına göre neticelenmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin eşit bir üye olarak tanınması konusundaki kararlı tutum devam edecek. Ege ve Akdeniz’deki meselelerde diyalog ve yapıcı yaklaşım ön planda tutulacak. Ancak, hak ve menfaatlerin savunulmasında taviz verilmeyecek. Ukrayna’daki savaşa ilişkin gelişmeler ve diplomatik çabalar değerlendirildi. Savaşın daha fazla tırmanmadan ve bölgeye yayılmadan adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle geliştirdiği ilişkiler ele alındı. Somali, Libya, Sudan ve Nijer gibi ülkelerde güven ve istikrarın tesisine yönelik katkı sağlanacağı belirtildi.