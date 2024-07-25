Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, İsrail yönetiminin uluslararası tepkilere rağmen sürdürdüğü katliamların hukuk ve insani değerlerle bağdaşmadığı ifade edildi. Bildiride, İsrail’in gecikmeksizin durdurulması gerektiği vurgulandı.

Toplantının içeriği

Toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli güvenliği tehdit eden unsurlar hakkında bilgi sunuldu. 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ ile mücadelenin mevcut aşaması ve gelecek süreçte atılacak adımlar değerlendirildi. Ayrıca, Türkiye’ye hasım odakların desteklediği terör örgütlerinin tamamen çökertilmesine yönelik kararlılık vurgulandı.

Uluslararası ve bölgesel gelişmeler

Suriye’de toplumsal mutabakatın sağlanması ve nifak girişimlerinin engellenmesi gerektiği belirtilirken, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine katkı sağlanması gerektiği ifade edildi. İsrail’in uyguladığı politikaların şiddet sarmalına yol açabileceğine dikkat çekilerek, uluslararası toplumun tepkilerine rağmen bu yönetimin durdurulması gerektiği bildirildi.

Kıbrıs ve Ege/Akdeniz meseleleri

Kıbrıs meselesinin iki devletli çözüm esasına göre neticelenmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası toplumda eşit bir üye olarak tanınması konusundaki kararlılık korundu. Ege ve Akdeniz’deki meselelerde ise diyaloğa öncelik verilerek, hak ve menfaatlerin savunulacağı vurgulandı.

Uluslararası Barış ve Afrikadaki ilişkiler

Ukrayna’daki savaşın tırmanmasının önlenmesi ve kalıcı barışın sağlanması için çok taraflı gayretlerin artırılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile ilişkileri değerlendirildi ve güven, istikrar ve refah konularında üzerine düşen sorumlulukların yerine getirileceği kaydedildi.