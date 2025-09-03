Torbalı’da İlk Kez Kitap Günleri: Edebiyatın Kalbi 6 Gün Boyunca Atacak

YÜREĞİMİZİ TEK BİR HEDEFTE KENETLEDİK: İKTİDAR OLMAK

Ziyaretin, Aydın siyasetinde ittifak ilişkilerinin güçlendirilmesi ve yerel yönetimlerde iş birliğinin pekiştirilmesi açısından önemli olduğu vurgulanıyor.

Geçtiğimiz günlerde SES Gazetesi’ne konuşan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Çerçioğlu’na desteğini dile getirmişti. Alıcık, “Cumhur İttifakı olarak Özlem başkanımızın yanındayız.” ifadelerini kullanarak, ziyaretin amacını da özetlemiş oldu.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek ziyaret, saat 14.00’te planlandı. İl yönetiminin tam kadro olarak hazır bulunması bekleniyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Yönetimi, bugün Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret edecek. Ziyaret, CHP’den AK Parti’ye geçiş yapan Çerçioğlu’na destek amacı taşıyor.

