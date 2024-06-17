ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Cumhur İttifakı'nın, bir seçim ittifakı ya da öyle kısa vadeli bir ittifak olmadığını belirterek, "100 yılı hedef alan Türkiye Yüzyılı'nı, Türk asrını gerçekleştirmeye karar vermiş, bu kararlılıkla da hedeflerini ortaya koymuş, çalışmalarını başlatmış bir ittifak." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında, MHP'yi, AK Parti ve DSP heyetleri ziyaret etti.

Ziyaretçiler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya ile Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Esma Özdaşlı ve Fatih Çetinkaya tarafından ağırlandı.

MHP heyeti, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Derya Öztekin ve Gençlik Kolları MKYK üyesi Salih Aydın'dan oluşan heyetle bayramlaştı.

Bayramlaşma sırasında Yıldız'ın, "Cumhur İttifakı olarak yolumuza çok güçlü bir şekilde devam etmeyi sürdüreceğiz" demesi üzerine Karakaya, Cumhur İttifakı'nın, öylesine bir araya gelinmiş bir siyasi birliktelikten çok öte olduğunu söyledi.

Karakaya, 15 Temmuz işgal girişimiyle ülkeye yönelik tehdit, tehlike ve riskleri ortadan kaldırma maksadıyla oluşan ittifakın, süreç içerisinde, Türkiye Yüzyılı ve Türk asrı vizyoner hedefiyle yoluna devam ettiğini anlattı.

Bunun 100 yıllık hedef olduğuna dikkati çeken Karakaya, "Bu bir seçim ittifakı ya da öyle kısa vadeli bir ittifak değil, 100 yılı hedef alan Türkiye Yüzyılı'na, Türk asrını gerçekleştirmeye karar vermiş, bu kararlılıkla da hedeflerini ortaya koymuş, çalışmalarını başlatmış bir ittifaktan bahsediyoruz." diye konuştu.

Karakaya, geçmiş dönemde de Cumhur İttifakı'nda sanki bir sıkıntı varmış gibi olayları değerlendirenler bulunduğunu, ittifakta bir soğuma, bir ayrışma oluşturma girişimlerinin geçmişte de yaşandığını aktardı. Mevlüt Karakaya, "Bugün de oluyor, yarın da olacak." ifadesini kullandı.

Sadece partiler anlamında değil, Cumhur İttifakı'nın, sonsuza kadar gidebileceğini, asıl önemli konunun, ittifak ile oluşturulan bir vizyon olduğunu vurgulayan Karakaya, "Bu vizyon oturduktan sonra o hedeflere doğru yol alındıktan sonra yarın bu vizyonu, ismi A olan B olan başka partiler alabilir. Buradaki temel maksat ve amacı gerçekten çok iyi anlamak gerekir diye düşünüyorum. Cumhur İttifakı'nın ülkenin geleceği, bekası açısından ki bu geçmişte yapılanlara baktığımızda gelecekte de yapılacakları göstermesi, onlara işaret etmesi bakımından son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

- "Belirli bir idealimiz var"

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da Cumhur İttifakı'nın, en temelde ilkesel zeminde kurulan bir ittifak olduğunu, gittikleri her yerde anlattıklarını aktardı.

Yıldız, "Birileri gibi gerçekten çıkar odaklı değil. Günün sonunda ilkesel zeminde, gerçekten belirli bir idealimiz var, bu memlekete dair belirli bir ülkümüz var. Dolayısıyla 'biz bu ilkeler zeminininde bir araya gelmiş bir ittifakız' diye zaten liderlerimiz her platformda ifade ettiler." görüşünü paylaştı.



Cumhur İttifakı'nın, 15 Temmuz işgal girişiminde kurulmuş, Yenikapı ruhuyla meczedilmiş bir ittifak olduğunu söyleyen Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasetteki ve en kıymetli alametifarikalarından birisi de vefa duygusudur. Dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin kritik zamanlarda takındığı pozisyon, her zaman Cumhurbaşkanımızın vefasıyla makes bulacaktır." dedi.

2023 seçimlerinin çok kritik olduğunu kaydeden Yıldız, "Yedi düvelin bir araya geldiği o seçimlerde dahi, 2018'deki seçim sonucunun bir tık ötesine gidilemediğini gördük." sözlerini sarf etti.



Milletin hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde Cumhur İttifakı'na duyduğu güveni ifade ettiğini vurgulayan Yıldız, "Biz, milletimizin ifadeleriyle bağlıyız. Milletimizin gerçekten bu noktada ortaya koyduğu eğilim bizler için belirleyici olandır." diye konuştu.

Yıldız, bu süreçte de hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Gazze ve dış politikadaki diğer hususlara ilişkin çok net tutum sergileyen liderler olduklarını belirtti.

AK Parti'li Yıldız'ın, savunma sanayisindeki yerlilik oranlarıyla ilgili ifadeleri üzerine Mevlüt Karakaya, "Bunlardan rahatsız olanlar var." dedi. Bunun üzerine Yıldız, "Bizler diyoruz ki buradayız ve gerçekten bu birlikteliğin doğurduğu olumlu sonuçların da farkındayız ve 'bu kazanımların her birine de hep birlikte sahip çıkacağız' diyoruz." ifadesini kullandı.

- "Artık Cumhur İttifakı için beklenmedik yerden gelecek soru yok"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Türkiye'nin çok ciddi şekilde, bölgesinde söz sahibi olduğunu, küresel alanda dinlenen bir ülke durumuna geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bundan elbette yeni dünya düzeni oluşturmak isteyenlerin rahatsızlıkları olacak. Nitekim oluyor da ama doğrudan gelmiyorlar, başka yerlerden. Hani öğrenciler hep 'hocam sorular beklenmedik yerden geldi' der. Artık Cumhur İttifakı için beklenmedik yerden gelecek soru yok. Her türlü tehdit ve tehlikenin ne şekilde gelirse gelsin, hangi kılıf içerisinde sunulursa sunulsun farkında."

Zeynep Yıldız ise "Sizlerin görüşlerini zaten teyit ediyoruz. Gerçekten bizim daha gidecek çok yolumuz var, katedecek mesafelerimiz var. Bunları el birliğiyle Cumhur İttifakı ile ülkemize dair vizyonları adım adım gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Tabiri caizse bir yapılacaklar listemiz var. Ülkemize dair bunların önemli bir kısmını gerçekten yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Siyasi partiler arası bayram ziyaretleri kapsamında, MHP'yi, DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir, Genel Sekreter Yardımcısı Tuğçe Babuççu ile PM Üyesi Ahmet Önal'dan oluşan heyet de ziyaret etti.

Mevlüt Karakaya, konuklara, MHP'deki Ziya Gökalp Kültür ve Sanat Sergi Salonu'nu da gezdirdi.