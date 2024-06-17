BURSA (AA) - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Partimiz, 'önce ülkem ve milletim' anlayışıyla varlığını Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına adamış aşılmaz bir surdur. Bizim gündemimizde günübirlik siyasi menfaat hesaplarının yeri yoktur ve hiçbir zaman olmamıştır. Bizim için her şeyden önce Türkiye gelir." dedi.

Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanlığınca Kültürpark'taki bir çay bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde, dargınlıkların, küslüklerin son bulmasını, Kurban Bayramı'nın Türkiye'ye ve Türk İslam alemine birlik, beraberlik ve barış getirmesini temenni etti.

Bugüne kadar hiçbir gücün zulümle abat olamadığını söyleyen Büyükataman, işgalci İsrail'in, tüm dünyanın gözü önünde soykırım suçuna devam ettiğini söyledi.

İsmet Büyükataman, Türkiye Cumhuriyeti'nin, mazlumların sonuna kadar yanında olduğunu, bölgede ateşkesin ve kalıcı barışın sağlanması için elinden gelen tüm imkanları kullanmaya devam edeceğini ifade etti.

DEM Parti'li belediyelerin nereden talimat aldığının, belediye imkanlarını ve hazineden aktarılan paraları terör örgütüne peşkeş çektiğinin gün gibi ortada olduğunu belirten Büyükataman, kandan ve ihanetten beslenen PKK terör örgütünün siyasi ofisi tarafından kaynakları çalınan ve teröristlere aktarılan diğer belediyelerin de bir an evvel araştırılmasının ve kurtarılmasının şart olduğunu vurguladı.

- "Türkiye Cumhuriyeti, sınırlarındaki terör çetelerini temizlemeye sonuna kadar kararlıdır"

MHP'li Büyükataman, DEM Parti'li milletvekillerini eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kim siyaset maskesiyle terör örgütünün sözcülüğüne ve militanlığına soyunuyorsa namerttir, zira sırtınızı dayadığınız terör örgütü PKK'nın mayası namertliktir. Devletimizin valisini alçakça tehdit edecek cüreti gösterenlerin sonu, sırtını terör örgütüne yaslayanlarla aynı olacaktır. Öte yandan, her fırsatta 'Atatürk'ün partisiyiz' söyleminin arkasına saklanan CHP'nin, DEM Parti'li belediyelere destek olması, bölücü söylemlere ve küstah tehditlere karşı sessiz kalması, bir kez daha maskesini düşürmüş ve teröristlere olan gönül bağını ortaya çıkarmıştır. Sınırlarımızın içinde olduğu gibi hemen sınırımızın yanı başında, Suriye topraklarında terör örgütünü meşrulaştırmak için sinsi bir plan devreye sokulmuştur."

Büyükataman, Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD sponsorluğunda bir terör devletinin provasının yapıldığını dile getirerek, "Bölücü terör örgütünün kanlı işgaline 'sözde yerel seçim' adı altında sinsice meşruiyet aranmaktadır. Terörün ve silahların gölgesinde yapılması planlanan bu gayrimeşru seçimle Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulması ve sınırımızda bir terör devleti kurulması, asla kabul edilemez. Güney sınırlarımızda milletimizin bekasını tehdit edecek gayrimeşru bir terör devleti kurma hayalinde olanlar bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti, terörün başını ezmeye her zaman hazır ve sınırlarındaki terör çetelerini temizlemeye sonuna kadar kararlıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak, bu konudaki irademiz son derece nettir." ifadesini kullandı.

- "Bizim için her şeyden önce Türkiye gelir"

Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'ye içeriden ve dışarıdan düşmanlık yapanlar karşısında milletin bekası için kurulduğuna ve yalnızca büyük Türk milletine bağlı bir milli irade olduğuna dikkati çeken Büyükataman, şunları kaydetti:

"Bu irade, Türklüğün istikbal garantisi, Türk devletinin güçlü ve milli duruşudur. Bizim önceliğimiz, Türk milletinin güveni ve refahıdır. Milliyetçi Hareket Partisinin duruşu, aziz milletimizin duruşudur, sözü milletimizin sözüdür. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradenin takipçisi, milletimizin birleştirici gücüdür. Partimiz, 'önce ülkem ve milletim' anlayışıyla varlığını Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına adamış aşılmaz bir surdur. Bizim gündemimizde günübirlik siyasi menfaat hesaplarının yeri yoktur ve hiçbir zaman olmamıştır. Bizim için her şeyden önce Türkiye gelir. Milliyetçi Hareket Partisi, çağları aşan vizyonuyla Türk milletini yeni yüzyıla başı dik taşıyacak iradenin adıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin mukavemet gücü, milli birlik ve kardeşliğimizin teminatıdır."

İsmet Büyükataman, milli birliğe düşmanlık besleyen çevrelerin MHP'ye saldırmalarının tesadüf olmadığını, partisinin parçalanmış Türkiye hayali kuranların önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Milliyetçi Hareket Partisine ve Cumhur İttifakı'na saldıranların gerçek rahatsızlıkları, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatma irademizin sarsılmadan devam etmesidir. Bu kirli emel sahiplerinin hedefi, Türkiye sevdamız ve Türk milletinin birliğidir. Yüce Allah'ın izniyle bu karanlık emellere geçit vermeyecek, Türkiye Cumhuriyeti'ni paramparça etmek isteyen emperyalizmin bölücü planlarını bozmaya devam edeceğiz."

Ulucami Başimamı Ayhan Polat'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu bayramlaşma törenine, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ile çok sayıda partili katıldı.