AYDIN’ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya’nın görevden alınmasının ardından MHP’li Alıcık Nazilli’nin sevilen başhekimi için devreye girerek, Akkaya’nın göreve iadesi için Sağlık Bakanı Memişoğlu ile görüşmede bulundu.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli ilçesinin ve NDH’sinin sevilen başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya için devreye girdi. Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya’nın 4 Ekim tarihinde görevden alınması Nazilli ilçesi başta olmak üzere tüm çevre ilçelerde ve tüm kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu.

Nazilli İlçe genelinde ve çevre ilçelerde oldukça sevilen Uzm. Dr. Necati Akkaya’nın görevden alınmasına kayıtsız kalmayarak ses çıkaran Nazilli ve çevre ilçelerde yamakta olan vatandaşların talepleri, MHP Aydın il Başkanı Haluk Alıcık aracılığıyla Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na iletildi.

MHP Aydın il Başkanı Haluk Alıcık,TBMM KİT Komisyonu Başkanı AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen ve beraberindeki heyetle birlikte Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun da bulunduğu ziyarette sevilen Başhekim Necati Akkaya’nın görevine iadesi hakkında talepte bulundu.

-MHP Aydın il Başkanı Haluk Alıcık, ‘Sağlık Bakanımıza vatandaşın talebini ilettik’

MHP Aydın il Başkanı Haluk Alıcık, “Bu talep bizden değil vatandaşlardan geldi. Akkaya görev yaptığı bölgede oldukça sevilen bir doktordu. Dolayısıyla görevden alındığında da hemşehrilerimiz büyük bir üzüntü yaşadı. Biz de vatandaşlardan gelen bu talebi Sağlık Bakanımıza ilettik” dedi.

Başkan Alıcık, Karacasu Devlet Hastanesinde Acil Servis sorumlusu olarak görevli doktor Onur Doran’ın da çalıştığı hastanede Başhekimlik görevine getirilmesi konusundaki öneriyi Bakan Memişoğlu’na iletti.