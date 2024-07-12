MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Türk milletinin birlik ve beraberliğine vurgu yaparak şunları söyledi: "Türk milletinin birliği ve beraberliği, bazılarını rahatsız ediyor. Ancak biz Cumhur İttifakı olarak gece gündüz demeden Türkiye'nin küresel güç olması için çalışıyoruz. Bu çabalarımızı hedefleyenler her zaman hüsran yaşayacak."

CHP Milletvekili Bülent Tezcan'a yanıt

Alıcık, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın bozkurt işareti konusundaki açıklamalarına da değindi: "Tezcan'ın sözleri, Türk tarihini ve milliyetçilik kavramını yanlış anlamaktan kaynaklanıyor. Biz Türk milliyetçiliğini esas alan, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı bir siyaset izliyoruz. Bozkurt, Türk'ün milli sembolüdür ve bunun üzerinden yapılan ayrımlar doğru değildir."

Milliyetçilik ve Atatürk İlkesi

Alıcık, Atatürk'ün milliyetçilik çizgisinden uzaklaşılmasına da değinerek, "Milliyetçilik, Türkiye'nin altı okun bir parçası olmaktan öteye geçen sembolik bir durum değildir. Türk milletinin birliği ve Türk devletinin egemenlik haklarını korumak için mücadele ediyoruz" dedi.