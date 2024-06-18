Simge AKBULUT/Hatice KÖYLÜ/Haber Ekspres-MHP İzmir İl Başkanlığı'nda Kurban Bayramı vesilesiyle yapılan bayramlaşma töreni coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirilirken, törende vurgu yapılan birlik ve beraberlik mesajları motivasyonu artırdı.

"Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir dönem"

Törende konuşma yapan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Herkesin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde, küresel saldırıların yoğunlaştığı bu günlerde mübarek kurban bayramını ülküdaşlarımızla, partililerimizle ve İzmirlilerle kutlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Şahin, önümüzdeki dönemde bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde cevap verilebilmesi dileğinde bulundu.

Küresel sorunlara duyarlılık

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise, "Coşkulu bir bayram kutluyoruz. İzmir ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum." diyerek sözlerine başladı. Osmanağaoğlu, Müslüman coğrafyadaki sıkıntılara dikkat çekerek, "Bizim gibi huzurlu bir bayram kutlama hasretinde olan birçok millet var. İnşallah Gazze'de de Doğu Türkistan'da da aynı sorunlar çözülür ve onlar da burada olduğu gibi bayramlarını kutlayabilirler" dedi.

Osmanağaoğlu'ndan İzmirlilere mesaj

Tamer Osmanağaoğlu, bayramın en önemli özelliğinin inanmışlığın birbiriyle yakınlaşmasını sağlaması olduğunu belirterek, "Allah'a şükür böyle bayramları kutlayarak birbirimizle daha da yakınlaşıyoruz. Birbirimize inanıyoruz ve daha çok sevmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle çok sıcak bir İzmir gününde, bütün İzmir'in ve sizlerin bayramını kutluyorum. Güzel bir tabirdir, çok hoşuma gider: Allah tekrarını nasip etsin, sağlıkla" diye konuşmasını tamamladı.

Tören, bayramlaşma, ikramlar ve sohbetlerin ardından sona erdi.