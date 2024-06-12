Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, gazetemize yaptığı ziyarette İzmir ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Şahin, Karne Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eyüphan Gündoğdu ile Haber Ekspres gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Dönmez’i ziyaret etti. İzmir’in bir enkaz altında olduğunu belirten Şahin, “CHP, 25 yıldır İzmir’in gelişmenin önünde bir set kurmuş. İzmir’de yeni yol yok, kentsel dönüşüm yok, yapılmıyor ve alt ile üst geçit sayısı ise 10’dur. Bu CHP’nin İzmir’de 25 yıllık karnesidir. Bu enkazın altından 30 yıldır CHP İzmir’e çökmüş ve şehri enkaz haline getirmiş” dedi.

"10 yılda enkaz kalkmaz"

Şahin, “İzmir’in bu enkazın altından 5 yılda çıkacağını sanmıyorum. Bu enkazdan İzmir’de hemen her şeyi yapmaya çalışsanız dahi 10 yılda çıkamaz. Yapı stoğunun yüzde 70’i bozuk bu şehrin. İzmir’in yüzde 70’i 2000 yılı öncesinde yapılmış ve İzmir’in yüzde 70’inin mühendislik ve mimari kontrolü olmadan yapılan evlerden oluşuyor. Tek mühendisli yapıldı. Bunun ne olduğunu biliyor muyuz? Eskiden ‘Ben müteahhittim bir inşaat yapıldığında 9 mühendis imza atıyordu bu işe. Jeoloji mühendisinden başlayarak, mimar, harita mühendisi, inşaat mühendisi imza atardı, incelemesini yapardı. 25 yıllık enkazdan bu yöneticilerin İzmir’i 3-5 yılda çıkarabilmesini beklemiyorum” şeklinde konuştu.

İzBB’den 240 bin lira kira

Başkan Şahin, “Şu anda İzBB’nin binası yok. Kirada oturuyor. Borsa binasının bulunduğu karşı yolda bir binayı kiraladılar. Biri aylık 240 bin liraya kiralayıp belediyenin üzerine yıktı. Belediyenin bir bünyesi de o binada oturuyor. İzmir’de son 25 yılda 10 alt ve 10 üst geçit yapıldı. Salihli, Turgutlu’da son 5 yılda İzmir’de yapılan kadar alt ve üst geçit var. Daha ilginci ise Aliağa’da alt ve üst geçit 99 günde yapıldı, Menemen’de 100 günde yapıldı. İzBB, Tepeciğin o alt geçidini 4 yılda yaptı” ifadesine yer verdi.

"Doğruları anlatmaya devam edeceğiz"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yerel seçim sonuçlarını beğenmediğini anlattı. Gerçekleri söylemeye devam edeceklerinin altını çizen Şahin, “Bu seçim ağrıma gitti. Çalışmalarımıza devam ediyoruz, gerçekleri söylemeye, milletimize doğruları anlatmaya her zaman devam edeceğiz. Çalışmalarımızda duraksamamız olmayacak, çünkü bir şeye bağlı hareket eden bir parti değiliz” söylemine yer verdi.

"Milletimize küsmeyiz"

MHP İl Başkanı Şahin, “14 ilçeyi alırdık diye umuyordum. Çeşme’yi, Foça’yı, Tire’yi mutlaka alacağız diye bir umudum vardı. Seçim boyunca bunu yaptık ama siyasi gidişat bizleri bu duruma getirdi. Bize oy vermiş vermemiş kimseye küsecek değiliz, küsmeyiz. Yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki seçimde ise, İzmir bu şekilde gittiğinde bu kent çok büyük sıkıntıya girecek. Bu durağanlığa beş yıl daha eklenirse, 30 yıllık sürecin sonunda alt ve üst geçit yapılmadan, her yıl 50 bin konut yenilenmeden, yağmur suyu kanalizasyona karışırsa, kanalizasyon çalışmalarına 30 yıl öncesi üzerinden söylemlere devam ederse, bu şehir kaldırmaz. Yan İzmir’in bir el değiştirmesi gerekiyor. Bizim bildiğimiz budur. İzmir’de, aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklenir mi? Bu problemler 5 yılda çözülecek problemler değil. Benim beklediğim şuydu, Haziran ayında hemen 10 alt ve üst geçidin inşasına başlanıp 100 günde Eylül ayında bitirecek hale getirildiğinde ‘evet, bunlar bir şeyleri yapmaya niyetliler’ derdim. Ankara’da bir alt geçit 45 günde yapılıyor Japonya’da ise 4 günde alt ve üst geçit yapıyor.”

"Tek eksiğimiz…"

Başkan Şahin, Tek eksiğimiz şudur. Bazı gazete ve kanalları okuyarak sanıyorsunuz ki ‘Türkiye, bitiyor, yanıyor.’ Oysaki Türkiye, geçen yılki savunma harcamaları 15 milyar dolar, 2024 yılı harcaması 40 milyar dolar. Üç katına çıkardı. Rusya’nın savunma sanayi, harcaması 80 milyar dolar, Türkiye’nin ise 40 milyar dolar. Türkiye, bir savaşa hazırlanıyor. Türkiye’nin etrafından bizim bilmediğimiz hadiseler oluyor. Türkiye’ye bir saldırı olacak, Türkiye buna karşı hazırlık yapıyor. Şu anda sınırımızda 100 bin kişilik bir ordu kuruluyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise buna müsaade etmeyeceğini bilerek ‘Vururum’ diyor. Sen orada seçim yapamazsınız’ diyor. Bu Türk devletine müsaade etmem diyor. Amerika ise bunun karşısında geri vites yapıyor. Milliyetçi CHP mi Tayyip Erdoğan mı? CHP’nin Genel Başkanı’nın Başdanışmanı, ‘Türkiye, Akdeniz’de agresif politikalar üretiyor.’ Hangisi milliyetçi?” diyerek sert çıkıştı.