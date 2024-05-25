İl Başkanı Veysel Şahin’in yakın çalışma arkadaşları arasında yer alan Profesör Dr. Zübeyde Erbayraktar ve Prof. Dr. Hale Arslan, Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından (KAÇEP) Sorumlu İl Başkan Yardımcılıkları Komisyonlarında görev alacaklar. Bu atamalar, MHP’nin akademik ve profesyonel bir kadro ile güçlenme hedefini yansıtıyor.

Yeniden Görev Alan ve Yeni İsimler

Veysel Şahin’in yakın çalışma arkadaşları, yeni dönemde de divanda görev alırken, listede yer alan yeni isimler de dikkat çekti. İl Başkanı Şahin, yeni çalışma dönemi için tüm arkadaşlarından yüksek bir gayret beklediğini ifade etti.

İl Başkanı Şahin’den Açıklama

İl Başkanı Şahin, yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu: “Önümüzde yeni bir çalışma dönemi var. Bu dönemde bütün arkadaşlarımdan Ülkücü sorumlulukları gereği azami seviyede bir gayret bekliyorum. Türk Yüzyılı’nda İzmir’den Türk Milliyetçilerinin sesi yükselmelidir. Bu sesi yükseltecek olanlar da eksiksiz olarak görev alan tüm yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım ve çalışma arkadaşlarımdır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin izinden ve Genel Merkezimizin emrinden ayrılmadan yapacağınız çalışmalarda şimdiden başarılar diliyorum.”

Yeni Dönemde MHP İzmir’den Beklentiler

Şahin, yeni dönemde MHP İzmir İl Başkanlığı’nın daha aktif ve etkili bir çalışma yürüteceğini belirtti. Özellikle akademik kadronun katılımı ile birlikte, İzmir’de MHP’nin sesinin daha gür çıkması hedefleniyor. Bu kapsamda, görev alan tüm yönetim kurulu üyelerine büyük sorumluluklar düşüyor.