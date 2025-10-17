Gözütok açıklamasında bu ifadelere yer verdi;

“Hepimiz biliyoruz ki bizler 1980 sonrası büyük terör acılarıyla yoğrulmuş, telafisinin imkânı olmayan bu acılarla yıllarını geçirmiş bir ülkeyiz…

Elli bin civarında şehit verdiğimiz, sayısız gazi, yetim, öksüz ve dul insanımızla birlikte, şehit evlatlarının acısını yüreğinde yaşatan binlerce anne baba hep bu yoldaki hüzünlü hatıralarımızı yaşatmaktadır.

Kaybettiklerimiz insanımız olunca inanın maddi kayıplardan hiç söz etmek istemiyorum. Fakat maddi kayıplarımız da yeni bir Türkiye inşa edecek, milyonlarca gencimize yeni bir hayat kuracak kadar büyük…

Çaldılar bu yılları bizden!

Gençlerimizi çaldılar!

Asker, Polis, Öğretmen, Doktor, kadın, çocuk ve yaşlı demeden binlerce evladımızı çaldılar bizden…

Tarihsiz acılar yaşadık, hiç dinmeyen, hiç tükenmeyen acılar!...

Şehit Ailesi olmayan o acıyı bilemez!

Şehit evladı olmayan, o yokluğu hissedemez!

Eşinin şehadetine tanık olmayan anlayamaz o vahşeti!

Bu her şeyden önce bir vicdan meselesidir! Acıları hissedebilmektir!

HİÇ ŞEHİT TABUTU TAŞIMADILAR!

Bugün MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin “Terörsüz Türkiye” adımlarını eleştirenler omuzlarında hiç şehit tabutu taşımayanlardır!

Şehit evlatlarının ellinden tutmayan, yüreğine dokunamayanlardır!

Biz Türk Milliyetçileri-Ülkücüler neredeyse yarım asırdır Terörle mücadele ediyoruz!

Askerimizin ve polisimizin yanında olan biziz. Şehit acısını biz çekiyor, tabutlarını biz omuzluyor geride kalanlara biz kol kanat geriyoruz!

Şimdi bizi eleştiriyorlar!

Biz teröre ve teröristlere karşı kanımızı ve canımız verirken kaçan, saklanan ve teröristlere destek veren yapılarla oynaşan bu zihniyeti çok iyi tanıyoruz!



TERÖRSÜZ TÜRKİYE DÜŞMANLARI KİMLERDİR?

Değerli Basın Mensuplarımız,

Bu zihniyet yıllarımızı çalanlarla aynı yolda yürüyenlerdir!

Bu zihniyet terör belasının Türkiye’yi esir almasından nemalanan zihniyettir!

Bu zihniyet vicdan taşımayan, insanımızın acılarından geçinen zihniyettir!

Bu zihniyet Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın önü tıkamaya çalışan emperyalizm işbirlikçisi zihniyettir!

Bu zihniyet, kardeşkanı dökülmesinden memnun olan zihniyettir!

Bu zihniyet bir ve bütün olan Türk Milletine Düşman olan bir zihniyettir!

Bu zihniyet, çocuklarımızın teröristlerce şehit edilmesinden siyasi kar elde eden zihniyettir!

Bu zihniyet Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı, Devlet ve Millet muarızı bir zihniyettir!

İşte bu zihniyeti çok iyi tanımamız gerekmektedir. Yıllarca Türkiye’yi sömüren, önünü kesen evlatlarına kast eden bu zihniyet artık yıkılma aşamasında, yerle yeksan olma yolundadır.

Türkiye artık bu zihniyete mecbur ve mahpus olmayacaktır.

Bin yıllık kardeşliğimizi bozacak bütün şer odakları kahrolacaklar, şirret ve şiddete dayalı fitneleri ayaklarımızın altında ezilecektir!

Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi, “Birlik ve kardeşlik bayrağımızı dalgalandırmıştır. Türk Milleti Bu bayrağın altında toplanmış, bu inancın etrafında kucaklaşmıştır!”

Devlet Bey’in Büyük Türk Milleti adına yürüdüğü “Terörsüz Türkiye Hedefi” gerçekleşmek üzeredir.!

Bu dışarıdaki Türk ve Türkiye düşmanlarıyla, içerideki hain işbirlikçilerini apaçık ortaya çıkarmıştır! Terörsüz Türkiye hedefi ihaneti ortaya çıkarmış, hainleri suçüstü yakalamıştır!

Türk ve Türkiye Yüzyılı’nda artık gün doğmuş, Türk çağı yolumuzu aydınlatmaya başlamıştır!

Bunun karşısında duranlar, muhalefet edenler ve engellemeye çalışanlar şunu bilmelidirler ki; Türk Milleti ve Türk Devleti bu yolda her türlü engeli aşmaya muktedirdir! Bu yolda celil ve kararlıdır!

HİLAF YOK PAZALIK YOK!

Bu konudaki en önemli gerçeklerden biri de Türk Devletinin kudretinin bilinmesi meselesidir!

Unutmayınız! Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi “teröristle pazarlık yok” demiştir! Gazilerimize ve Şehit ailelerimize bu konuda teminat vermiştir.

Bu söz her zaman olduğu gibi “devlet sözü, ülkücü yemini ve Ülkücü ahdidir!”

Zira “silah bırakan muzaffer Türk Ordusu ve Türk Devleti değildir!” Biz silah bırakmadık!

Sarı torbalar da hala elimizde duruyor! Biz geri adım atmaz, her zaman ileriye giden bir millete ve orduya sahibiz! Bu gerçekler hiç kimsenin aklından çıkmamalıdır!

TÜRKİYE KAZANACAK

Terörsüz Türkiye gerçekleşiyor… Milli birlik ve kardeşliğimiz emperyalist dünya karşısında her an daha da güçleniyor!

Dünyamız 3. Dünya savaşının eşiğindeyken… Güney sınırlarımız boyunca istikrarsızlık ve vahşet sürüp giderken… İran ve Irak tam manasıyla güveni sağlayamamışken… Yunanistan ve ABD Ege Adalarını silahlandırırken… Karadeniz’in kuzeyinde Ukrayna ve Rus savaşı bütün şiddetiyle devam ederken…

Biz bin yıllık kardeşlerimizle niye kucaklaşmayacağız! Bölücü örgüt denilen kamburumuzdan neden kurtulmayacağız!?

Hedefte Türk ve İslam coğrafyaları varken Liderimiz Devlet Bey yapılması gerekeni yapmış “İç Cephemizi tahkim etmiş, birliğimizi kuvvetlendirerek Atatürk, Türkeş ve Cumhuriyet ideallerini gerçekleştirme adımlarını atmıştır”

Bu adımlardan, “Terörsüz Türkiye’den, Türk Kürt kucaklaşmasından, Alevi Sünni kavuşmasından kim şikâyet ediyor ve bu adımlara düşmanlık besliyorsa biliniz ki;

Onlar evlatlarımızın şehit olmasını isteyenlerdir!

Onlar, Şehit Aileleri sayısının artmasını isteyenlerdir!

Şehit acısıyla yetimler, öksüzler büyüsün, aileler başsız kalsın isteyenlerdir!

Türkiye’nin önü tıkansın! Türk yüzyılı karanlığa boğulsun diye hesap yapanlardır!

Türk Milletinin tüm kazanımları, ekonomik değerleri heba olsun diye mücadele edenlerdir!

Onlar dışarıdaki emperyalistlerin ortağı, içerideki işbirlikçileri, yandaşları ve maşalarıdır!

Türk Milleti büyütür, Türk Devleti kudretlidir!

Pazarlığı, anlaşması ve diz çökmesi yoktur!

Diz çöken ve pazarlığı sevenler Terörsüz Türkiye, Türk ve Türkiye Yüzyılı Düşmanı Muhaliflerdir!