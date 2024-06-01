Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ilanla, İl Bilge Hatun Vakfı'nın kuruluş kararı Resmi Gazete'de duyuruldu. Kurucular arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra İsmail Faruk Aksu, Erkan Haberal, Ali Uçak, Hüseyin Akgül ve Fatih Çetinkaya gibi isimler yer alıyor.

Vakfın mal varlığının 500 bin lira olduğu belirtilen ilanda, "Dağılma bilançosu çerçevesinde çıkacak mal varlığı, kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koşuluyla Devlet Bahçeli Vakfına devredilir" hükmüne yer verildi.

Vakfın amaçları ise "Sosyal hizmet, sosyal yardım, sosyal koruma, sağlık ve sosyal dayanışmaya yönelik çalışmalar yapmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek" şeklinde tanımlandı.