Bahçeli'nin açıklamaları:

Üzerinde yaşadığımız topraklarda tarihi süreçte gerilim atmosferi hiç eksik olmadı. Türkiye olarak sıcak soğuk çatışma cepheleşme dinamiklerinin ağırlık merkezindeyiz.

Maruz kaldığımız sorunları çözerken tarih bilinci ile hareket etmeliyiz. Gösterileni değil saklanan gerçekleri görmeliyiz. Sinsi tekliflere aldırış etmek yerine gizil amaçların iç yüzüne ışık tutacak cüret ve zekaya sahip olmalıyız. Anonim atılımlara, anafor anlayışlara, duygusal akınlara, macera akımlarına kapılmaktan sakınmalıyız.

Sayın Cumhurbaşkanı herkesle konuşur

Gazete sayfalarında kulis bilgisi ile servis edilenleri özellikle Sayın Cumhurbaşkanı ikili görüşmeleri hayretle kıymetle takip ediyoruz. İki kişinin arasında geçen konuşmanın sanki not alırcasına takdim edilmesini kurnazlıktan başka bir şey değildir. Sayın Cumhurbaşkanı herkesle konuşabilir, herkesi dinleyebilir bizce hiçbir sakıncası yoktur.

Her şey Türkiye için diyoruz

Her zaman resmin büyüklüğüne odaklanmalıyız tutan ve tutturan elleri görmeliyiz. MHP olarak hayatın akışını Türk milliyetçiliği ilkeleri ile okuyoruz. Bugüne kadar onun bunun dolduruşuna gelerek davamızı sürdürmedik bunu kimse beklememeli.

Dibi görünmeyen kuyulardan su içmedik. Korkuya hiçbir zaman düşmedik dik durduk düzgün yaşadık ahlaki çizgimizden sapma göstermedik. Kalbimizde vatan sevdası yanımızda mazlum gönüllerin duası önümüzde ülkemizin aydınlığı ile yürüyoruz. Her şey Türkiye için diyoruz.

Türkiye karanlık operasyonların hedef ülkesi

Ancak son zamanlarda eşgüdümlü olarak ülkemize tehdit sarmalının gittikçe genişlediğini yakinen müşahede ediyoruz. Türkiye’nin karanlık operasyonların hedef ülkesi haline getirenlere elbette izin vermeyeceğiz diğer türlü milletimizin yüzüne bakamayız, bu vebalın hesabını veremeyiz.

Türkiye’nin çevresini saran hain kuşatmanın planlı tahrik süreci küresellerin kanlı gündemi bölücü terör ögütü ile teşhir edilmelidir. Suriye’nin parçalanmasını esas alan emperyalist bir mücadeledir.

Herkesi uyarıyorum asıl hedef Türkiye’mizdir. Yakın hedef son yurdumuzdur milli güvenliğimiz milletinizin huzur ve güvenliği tehditle sınanmaktadır. Bu mekanizmanın medya teşrifatçıları suç ve terör temsilcileri vardır ve tüm yüz hatları ile ortadır.