Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Onur Temel sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 2023 yılında Antalya İl Başkanlığı görevine getirilen Onur Temel, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Yaklaşık iki yıldan beri yürüttüğü görevin kendisini onurlandırdığını kaydeden Onur Temel, "Mensubu olmaktan şeref ve gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partimizin, bugüne kadar farklı teşkilat kademelerinde görev yaptıktan sonra, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin emir ve talimatlarıyla Nisan 2023 tarihinden itibaren de Antalya İl Başkanlığı görevini büyük bir onurla yürüttüm" dedi.

MHP içinde çalışmaya devam edeceğini belirten Temel, "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi ile yol arkadaşlığı yapmanın gururu ile sağlık sebeplerim dolayısıyla Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın Başkanı'mdan affımı istedim. Liderimize sadakatle teşkilatlarımızın emrinde olmaya devam edeceğim. Görev süremde birlikte yol yürüdüğümüz tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.