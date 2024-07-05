Milli futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasının ardından başlayan tartışma sürüyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Almanya'da bozkurt işaretinin yasaklanması girişimlerine sert tepki gösterdi.

Türkler için cesaret sembolü

Almanya'da bozkurt işaretinin yasaklanması tartışmalarına ilişkin açıklama yapan Yalçın, bozkurt işaretinin Türklerin nezdinde cesaretin, bağımsızlık ve özgürlüğün sembolü olduğunu vurguladı. Yalçın, "Milli değerlerimizin bir parçası olan bozkurt motifinin kullanılması nasıl yasaklanabilir?" diye sordu.

"Sosyal barış ve dayanışma zarar görecek"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Almanya'da bozkurt işaretinin yasaklanmasının entegrasyon çabalarını sekteye uğratacağını, sosyal barış ve dayanışmayı zedeleyeceğini belirtti. Yalçın, "Bozkurt işaretini yasaklamak, ayrımcı, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı bir adımdır" dedi. Yalçın, bozkurt işareti üzerinden Türk ve yabancı düşmanlığı yapıldığını söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı'na tepki

Semih Yalçın, milli futbolcu Merih Demiral'ı hedef alan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'a da tepki gösterdi. "Masum gol sevincine tepkisi, aşırı sağcılarınkinden de Nazilerinkinden de beter bir tutumdur," dedi. Yalçın, Türkiye'nin dünyada yükselen konumunun batılı ülkeleri rahatsız ettiğini belirterek, "Başta Almanya olmak üzere AB ülkelerinde yükselen aşırı sağ ve ırkçılığın futbol sahalarına yansıtılması endişe vericidir" diyerek sözlerini tamamladı.