MHP, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a yönelik sert açıklamalar yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştiriler karşısında Yalçın, önemli uyarılarda bulundu.

"Tatlı su milliyetçilerinin çaresizliği"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Müsavat Dervişoğlu ve Ümit Özdağ'ın Devlet Bahçeli’ye yönelik sert eleştirilerine yanıt verdi. Yalçın, "Tatlı su milliyetçilerinin perişanlık ve derbederliklerini ibretle izliyoruz" diyerek, iki ismin saldırgan tavırlarını eleştirdi.

Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye hedefine karşı çıkan bu siyasetçilerin, “gürültü çıkaran malum politika atıkları” olduğunu belirtti.

Sinan Ateş’li uyarı: Ateşle oynamayın!

Dervişoğlu'nun son dönemde Sinan Ateş'in öldürüldüğü yerde basın toplantısı yapmaya yeltenmesi, MHP cephesinde büyük tepkiyle karşılandı. Yalçın, “Müsait Dervişoğlu, Sinan Ateş üzerinden ateşle oynamaktadır. Bu çirkin provokasyonun sonuçlarından sorumlu olacaktır” diyerek, Dervişoğlu’na açık bir uyarı yaptı. Yalçın, "Cinayet mahallini iyi bildiğini iddia eden Dervişoğlu, saldırının ayrıntıları hakkında da bilgi sahibi mi?" şeklinde sorular yöneltti.

"Ümit Özdağ: Psikosomatik bir vakadır"

Yalçın, Ümit Özdağ için ise çok daha sert ifadeler kullandı. "Bu kişi, tam anlamıyla bir Ümitsiz Vaka'dır ve psikosomatik rahatsızlık gösteriyor. Tedaviye ihtiyacı var" diyerek, Özdağ’ın davranışlarını eleştirdi. Yalçın, Bahçeli ve MHP karşıtlığı üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışanları sert bir dille kınadı.

Yalçın, Özdağ ve Dervişoğlu'nun MHP aleyhtarlığı konusunda ittifak yaptığını, ancak bu tür girişimlerin sonunun hüsran olacağını vurguladı. "Türk milliyetçiliği davasına zarar verenleri tarih de, millet de affetmez" dedi.

MHP'nin gücü ve direnci

MHP’nin güçlü duruşunu, hiçbir siyasi saldırının zayıflatamayacağını belirten Yalçın, "MHP'nin çarkı asla durmaz. Siyasi çıkar uğruna Türk milliyetçiliğini zayıflatmaya çalışanlar her zaman kaybedecektir" şeklinde konuştu.