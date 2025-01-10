Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) X hesabından yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında “fikir ayrılıkları” ile gündeme gelen “Vakit tamamdır” paylaşımlarının ardından bu kez de “Gün Bu Gündür” paylaşımları yapılmaya başlandı.

MHP’den bugün yapılan paylaşımda “İstikbalin yol haritasını birlikte çizmek için gün bu gündür” ifadeleri kullanıldı.

Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği sürpriz zirvesinden önce de “Ayrışmadan uzlaşmak için, yönetimde kaynaşmak için gün bu gündür” paylaşımı yapıldı.

AYRIŞMADAN UZLAŞMAK

YÖNETİMDE KAYNAŞMAK İÇİN



Gün Bugündür pic.twitter.com/b48A0Y3Y9o — MHP (@MHP_Bilgi) January 9, 2025