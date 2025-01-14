Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Aşur Eren Kaya, yaptığı açıklamada Çiğli ilçesinin 2024 yılını değerlendirdi. Kaya, “Çiğli gibi İzmir’in gözbebeği bir ilçenin bu halde olması son derece düşündürücü. Tarım, sanayi, ticaret, üniversite ve turizm gibi kıymetli güç merkezlerine sahipken, ilçemizin adı çöple ve tarım alanlarındaki usulsüzlüklerle anılıyor. Bize ulaşan bazı belge ve bilgiler var. Önümüzdeki günlerde bu konularla ilgili tespitlerimizi tüm İzmir ve Türkiye ile paylaşacağım” dedi.

Çiğli'nin potansiyeli boşa harcanıyor

Çiğli’nin birçok alanda güçlü bir ilçe olduğunu vurgulayan Kaya, sorunların bir türlü çözülememesine anlam veremediğini ifade etti. Kaya, ilçe kaynaklarının ve potansiyellerinin doğru kullanılmadığını belirterek, “Bir Milliyetçi Hareket Partili olarak, Çiğli’de yaşayan biri olarak, ilçemizin milli menfaatlere zarar veren usulsüzlüklerle anılması bizi derinden üzüyor. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikâyetler ve elimizdeki bilgiler doğrultusunda bu duruma müdahale edeceğiz” diye konuştu.

“Üretken Belediyecilik” vurgusu

Kaya, Çiğli’nin sahip olduğu özelliklerin katma değer yaratabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. Ancak bu potansiyelin gerektiği gibi değerlendirilemediğini ifade eden Kaya, “Çiğli’de toplumsal fayda yerine şahsi menfaatlerin ön planda olması, vatandaşlarımızın şikayetleriyle gün yüzüne çıkıyor” dedi. MHP’nin ‘Üretken Belediyecilik’ anlayışının Çiğli’de hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, ilçede önemli değişimlerin olmasının şart olduğunu söyledi.

Tarımsal alanlar talan ediliyor

Kaya, özellikle Çiğli’nin tarım potansiyelinin talan edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, “Tarımsal alanlarımız milli hazinelerimizdir. Verimli topraklarımızı beton yığınlarının altına gömemeyiz. İlçemizde bu konuda elimizde önemli bilgi ve belgeler var, bunları önümüzdeki günlerde açıklayacağız” diye konuştu.