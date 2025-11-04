Afyon’un MHP’li Bolvadin Belediyesi’nde yapılan inceleme sonrası sosyal medyada “yolsuzluk soruşturması” iddiaları gündem oldu. Belediyeden yapılan açıklamada, denetimin “rutinden ibaret” olduğu vurgulandı.

BELEDİYESİ’NDE DENETİM İDDİALARI GÜNDEM OLDU

Afyon’un MHP’li Bolvadin Belediyesi son günlerde ortaya atılan yolsuzluk iddiaları nedeniyle gündemde. Belediye hakkında müfettiş incelemesi başlatılırken, sosyal medyada “soruşturma” iddiaları hızla yayıldı.

“RUTİN DENETİM, İFTİRA DEĞİL”

Bolvadin Belediyesi, söz konusu iddiaların ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Belediyeden yapılan açıklamada, müfettiş incelemesinin rutin bir denetim süreci olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Bugün belediyemize yapılan rutin denetim, bazı çevrelerce kasıtlı biçimde ‘yolsuzluk soruşturması’ olarak yansıtılmaya çalışılmıştır.

Oysa bu süreç, yalnızca Bolvadin'e değil, tüm belediyelere uygulanan olağan bir denetimdir.

Ne yazık ki, üretmek yerine iftirayı siyaset sananlar, bu durumu çarpıtarak kamuoyunu yanıltma çabasına girmiştir.

Bu tür manipülasyonlar, Bolvadin halkının ferasetine yapılmış bir hakarettir.”

Denetim haberi sonrası sosyal medya platformlarında çeşitli iddialar paylaşıldı. Bazı kullanıcılar “yolsuzluk soruşturması” iddiasında bulunurken, belediye yetkilileri bu paylaşımların manipülatif olduğunu belirtti.