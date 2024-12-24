Ankara’da, MHP eski il yöneticisi Ferhat Özcan’ı öldüren MHP Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci’nin yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekinci’ye “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, takdir indirimi uygulayarak cezayı 25 yıla indirdi. Ayrıca Ekinci, ruhsatsız silah kullanmaktan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmada gerginlik yaşandı

Davanın son duruşmasında, sanık Mehmet Ersin Ekinci ve maktul Ferhat Özcan’ın ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanının karar açıklayacağını duyurmasının ardından son sözleri sorulan Ekinci, “Pişmanım. Mahkemenin kararına saygı duyuyorum” dedi.

Sanığın bu ifadesine mağdur yakınları sert tepki göstererek, “Yazıklar olsun” dedi. Bir mağdur yakını sanığa hakaret etti. Karar için verilen ara sırasında taraflar arasında kavga çıktı ve polis müdahalesiyle gerginlik sonlandırıldı.

Takdir indirimi ve cezanın detayları

Mahkeme heyeti, Mehmet Ersin Ekinci’ye “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi ancak takdir indirimi uygulayarak cezayı 25 yıla düşürdü. Ayrıca sanık, ruhsatsız silah taşıma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karar oy çokluğuyla alındı. Bir üye, sanık lehine haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği yönünde görüş bildirdi.