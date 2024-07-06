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İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım da, "Vallahi hesaplaşacağız, billahi helalleşmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karar sonrası Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, cinayetin talimatını veren kişilere işaret ederek sert açıklamalarda bulundu. Ayşe Ateş'in sözleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter 'i harekete geçirdi.

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