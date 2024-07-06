Karar sonrası Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, cinayetin talimatını veren kişilere işaret ederek sert açıklamalarda bulundu. Ayşe Ateş'in sözleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'i harekete geçirdi.
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Tepki Geldi
İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Vallahi hesaplaşacağız, billahi helalleşmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
'Vallahi Hesaplaşacağız'
İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Vallahi hesaplaşacağız, billahi helalleşmeyeceğiz…" ifadelerini kullandı.
İşte MHP'li İzzet Ulvi Yönter'in o paylaşımı;
Vallahi hesaplaşacağız, billahi helalleşmeyeceğiz…🤘— Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) July 5, 2024
Editör: Nurican ALBAYRAK