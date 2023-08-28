Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın’ın partisinin ilçe kongrelerinde birinde kullandığı “MHP Kongreleri 2 saat sürüyor biz de ise geceleri de sürüyor” ifadelerine Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, tepki gösterdi. Osmanağaoğlu partisinin Seferihisar Olağan İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın’a sert ifadelerle yüklendi.



Konuşmasında “Milliyetçi Hareket Partisi yarım asrı aşan geçmişiyle Türk Siyasi hayatının vazgeçilmezi, binlerce yıllık Türk tarihini özümsemesiyle Türk milletinin hapsedilmeye çalışıldığı zifiri karanlığı yaran üç hilalin merkezdir. Ne mutlu ki bu kutlu ocağın bir ferdi olmakla şereflendirilmiş, bu müstesna ailenin bir parçası olmakla onurlandırılmış dava arkadaşlarıyız. Halkın sözünü önceliği olarak göremeyen, varlığını borçlu oldukları toplumun çağrısına kulak tıkayan, birbirlerini bile sevmezken insanların kendilerini sevdiğini göstermesi gibi beyhude bir bekleyiş içinde olan, milletin değil de partisinin veya kendilerinin de içinde oldukları belirli bir zümrenin çıkarlarını gözetmek üzere siyaset yapan, bunu da matah bir şey sananların zillet figüranlığı nankörlüğün tuzu biberi olmuştur.” ifadelerini kullanan Osmanağaoğlu “Şüphe yok ki; insanını küçümseyen, milletinin iradesini hor gören, varlığını borçlu oldukları toplumun kararını haddi aşarak “aptallık” olarak tanımlayanlar kaybetmeye mahkûmdur. Bu gerçek tecrübeyle sabittir.” dedi.



"BUYUR GEL DEMOKRASİYİ ÖĞREN"



Konuşmasında; “Yüksel Taşkın adında sözüm ona bir milletvekili var. FETÖ’nün Taraf Gazetesi yazarlığını yapan, FETÖ elebaşına övgüleriyle şöhret olan, nihayetinde de İzmir’imize CHP tarafından dayatılan laboratuvar ürünü karakterlerden birisi.” ifadelerini kullanan Osmanağaoğlu; Demiş ki “MHP’nin kongresi 2 saat sürdü. Bizim ki gece de sürüyor.”Evet; bizim kongrelerimiz gece yarısına kadar sürmez Yüksel Taşkın. Çünkü bizim partimizde FETÖ sempatizanları Milletvekili olamaz. Bizim partimiz seçim kazanmak için PKK ile kolkola girmez. Bizim delegemizin adayı belli kararı nettir. MHP Kongrelerini çok merak ediyorsan kongrelerimizden birine buyur gel; sana birliği, dirliği, kenetlenmeyi, tek yumruk olmayı ve hatta demokrasiyi öğretelim.” dedi.

Yüksel Taşkın Taraf Gazetesinde yazdığı yazılarla tepkilerin odağı haline gelmesiyle dikkat çekerken, CHP tarafından İzmir’den ilk sırada aday gösterilerek Milletvekili seçilmişti.