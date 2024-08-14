Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ödemiş ilçesini ziyaret ederek çeşitli konularda önemli açıklamalarda bulundu.

"Heykel konusunu sonuna kadar takip edeceğiz"

Ziyaretinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser'in milli futbolcu Merih Demiral'ın İzmir'de heykelinin dikilmesine yönelik önergesi hakkında bilgi veren Osmanağaoğlu, önergeye İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li üyeler tarafından karşı çıkıldığını belirtti. Osmanağaoğlu, "Bu kişiler Atatürkçü olduklarını iddia ediyorlar. Türk milletinin en büyük bozkurtu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bozkurt işareti de Türk milletinin sembolüdür. Melih Demiral'ın bozkurt işaretli heykelini İzmir'e dikme konusunu sonuna kadar takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği mesajı

Ödemiş ziyaretinde, ilçeyi evi gibi gördüğünü ve her gelişinde büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Osmanağaoğlu, ilçenin eksikliklerini gündeme getirmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli bir araya geldiklerini söyledi. Ayrıca, Gölcük, Bozdağ ve Birgi gibi önemli merkezlerin Türk turizmine kazandırılması gerektiğini vurgulayan Osmanağaoğlu, bölgeye daha fazla yatırımcı çekilmesinin önemine değindi. "Önümüzdeki günlerde Ödemiş, yerli ve yabancı turistlerin konaklayabileceği bir 5 yıldızlı otelle buluşabilir. Bu hedef doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapıyoruz" dedi.