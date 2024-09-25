Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Seferihisar ilçesindeki ziyaretleri kapsamında muhtarlarla bir araya geldi. Partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Osmanağaoğlu, ardından 22 muhtarın katılımıyla gerçekleşen buluşmada, bölgedeki sorunları dinledi ve çözüm yolları için çalışacağını ifade etti.

Muhtarların talepleri masaya yatırıldı

Seferihisar’da gerçekleşen buluşmada muhtarlar, mahallelerinde karşılaştıkları çeşitli sorunları ve talepleri dile getirdi. Alt yapı, su problemleri ve kırsal kalkınma gibi konuların öne çıktığı toplantıda, Osmanağaoğlu bu sorunların çözümü için gerekli çalışmaları başlatacaklarını belirtti. Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yerel yönetimlerle ve merkezi hükümetle koordineli bir şekilde hareket edeceklerini vurguladı.

Buluşma sonrası açıklamalarda bulunan Osmanağaoğlu, “Muhtarlarımız, halkın en önemli temsilcileridir. Onların bize ilettiği her sorunu çözmek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Yerel sorunların çözümünde halkımızın yanında olacağız” dedi.