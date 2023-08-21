MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Son seçimlerde seçmen kitlesinin genel temayülü analiz edildiğinde ortaya çıkmıştır ki Türk milliyetçiliği ülküsü; açıktan bölücülük yapanlar hariç olmak üzere, bütün siyasi partilerin yönelimini, bütün kesimlerin rengini ve eğilimini tayin etmektedir. Yalnız Türkiye'de değil, dünyada da giderek yükselen bir değer konumundaki milliyetçilik; Türkiye'nin iç dinamikleri kadar, uluslararası ilişkiler bağlamındaki bölgesel ve küresel hamlelerine de istikamet vermektedir. Türkiye'de öteden beri politik gündemin belirleyici ve sürükleyici unsuru olarak öne çıkan milliyetçilik, şu sıralarda, içine düştükleri siyaset çıkmazında bocalayan kimi çevrelerce 3'üncü yol olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Şapkadan tavşan çıkarmaya benzeyen bu beyhude gayretlerin arkasında, Türk milliyetçiliği davasının tartışmasız yegane temsilcisi mevkiindeki MHP'nin siyasetteki itibar, ağırlık ve etkisini görmezden gelen ümitsiz ve kör bir inadın varlığı saklanmaktadır" dedi.



'ÖNEMLİ BİR SİYASİ ORTAMIN TESİSİNE VESİLE OLACAK'



Yalçın, açıklamasının devamında, şunları kaydetti:

"Türk milliyetçiliği davasının 54 yıllık alemdarı ve bu davaya gönül verenlerin yuvası olan MHP'yi yok sayarak milliyetçilik üzerinden 3'üncü bir siyasi yol inşa etmeye çabalamak, deniz üzerinde yürümekten farksızdır. İçinde MHP'nin yer almadığı bir siyasi eksende Türk milliyetçiliği davası gütmek, kurusıkı tabancayla hedefe ateş etmeye benzeyecektir. Üstelik Türk milliyetçiliği ülküsü, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri Türkiye'de siyasetin temel eksenidir. Bu itibarla da milliyetçilik; ülkemizin birlik ve bütünlüğü, milletimizin bekası uğrunda siyaset edenler için üçüncü değil, başından beri birinci yoldur. Bu gerçeklerin ışığında MHP; Türk milliyetçiliği davasının dominant aktörü olarak milletimize hizmet yolunda siyasi mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu arada MHP, Türkiye Yüzyılı ve Türk dünyası çağının bütün yönleriyle gerçekleşmesi hedefine olanca gücüyle katkıda bulunmaya da çabalamaktadır. Bu bağlamda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri, milletimize yerelde hizmetin metropol kentlerden taşraya kadar bütün vatan sathına yayılması açısından önemli bir siyasi ortamın tesisine vesile olacaktır.”



'MHP, YEREL SEÇİM SÜRECİNE RESMEN BAŞLADI'



Yalçın, MHP'nin Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda, Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere hazırlık sürecini resmen başlattığını belirterek, "MHP; büyük bir ciddiyet ve sorumluluk bilinci içinde yerel seçimlere odaklanırken, kongre sürecini de başlatmak suretiyle teşkilatlarını yeni bir ivmeyle harekete geçirmiştir. MHP Merkez Yürütme Kurulunca, yeni ilçe ve il kongrelerinin 9 Ağustos 2023 tarihinde başlatılması kararlaştırılmış ve süreç anılan tarihte başlamıştır. 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü İstanbul ili Fatih ilçesiyle başlatılan ilçe kongreleri sürecinde, 20 Ağustos 2023 Pazar günü itibarıyla 442 ilçenin kongreleri tamamlanmıştır. 20 Ağustos 2023 Pazar günü itibarıyla ilçe kongrelerini bitiren il sayısı 23 olup süreç devam etmektedir. Yerel seçimlere 'Türkiye ve Türk dünyası yüzyılı' gerçeğine yaraşır bir coşku ve heyecanla girmek açısından, MHP kongreleri itici güç olmaktadır. Son seçimlerde ortaya çıkan sonuçların objektif tahlili, bir hakikati daha bizlere sunmaktadır. Milletimiz; CHP'yi dolandırarak partilerine TBMM'de bedavadan koltuk kazandıran Beleş Ali, Asalak Ahmet, Tufeyli Temel gibi siyaset vurguncularının demokrasimize verdiği zararları telafi etmek için çoktan harekete geçmiştir" dedi.



'ÇOK SAYIDA İL VE İLÇEMİZ, ÇARESİZLİĞE MAHKUM EDİLDİ'



Yalçın, cumhurbaşkanlığı ile genel seçimlerde siyasete çekidüzen vermek ve emaneti yeniden ehline teslim etmek üzere milletin sandıkta attığı bilinçli adımların, yerel seçimlerde de tekrarlanacağına şüphe kalmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Başta İstanbul ve Ankara gibi metropol kentlerimiz olmak üzere bazı il ve ilçelerimizin kaderlerini geçici olarak CHP ile yancılarına teslim eden ve büyük bir pişmanlık yaşayan milletimiz, yeniden doğru tercihe yönelecektir. Muhalefetteki partilerce kazanılan belediyelerdeki yönetim beceriksizlikleri yüzünden çok sayıda il ve ilçemiz; altyapısızlığa, yatırımsızlığa ve günümüzde tehditleri giderek artan doğal afetlere karşı çaresizliğe mahkum edilmiştir. Bilhassa İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları görevlerini yerine getirmek ve hizmet sunmakla mükellef oldukları illeri bırakıp seçim ve propaganda gezileriyle politik sükseye zaman ayırmışlardır. Aynı başkanlar bugün de 2 büyük metropol kentimizin çözüm bekleyen birikmiş sorunlarından çok, CHP'nin yönetim kavgalarına ve bu partiye baş olma entrikalarına odaklanmışlardır. Artık ayan beyan ortaya çıkmıştır ki CHP'nin ve muhalefetteki öteki partilerin belediyeler vasıtasıyla halka hizmet etmek gibi bir gayeleri yoktur. Bunların ana amacı; belediyenin imkanlarını istismar ederek kadrolaşmak, halkın kaynaklarını partilerine ve yandaşlarına kanalize ederek semirmektir."