2021 yılında oğlu Emilio’yu bir ATV kazasında kaybeden Michael Ballack, bu acı kaybın ardından oğlunun arkadaşı olan 25 yaşındaki model Sophia Schneiderhan ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin ilişkisi, Ballack’ın yas sürecini atlatmasında önemli bir rol oynadı.

25 yaş farkı

48 yaşına girmeye hazırlanan Michael Ballack ile kendisinden 25 yaş küçük olan Sophia Schneiderhan arasındaki bu ilişki, çevrelerince olumlu karşılanıyor. Yaş farkının çift için bir sorun olmadığı ifade edilirken, Ballack’ın bu ilişki sayesinde zor dönemlerini daha kolay atlattığı belirtiliyor.

Sophia Schneiderhan: Modellikte yükselen bir isim

Münih doğumlu olan Sophia Schneiderhan, çocukluk yıllarını Fransa’da geçirdi ve modellik kariyerine 13 yaşında adım attı. 15 yaşından bu yana profesyonel olarak çalışan model, ünlü Alman moda markası Escada ile işbirlikleriyle dikkat çekiyor. 129 binden fazla Instagram takipçisi bulunan Schneiderhan, güzelliği ve profesyonel hayatıyla sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesine sahip.

Mutlu çift Sylt Adası’nda tatilde görüntülendi

Son olarak Kuzey Denizi'ndeki Sylt Adası’nda birlikte tatil yapan çift, sosyal medyada paylaştıkları mutlu fotoğraflarla dikkat çekti. Ballack ve Schneiderhan’ın bu birlikteliği, eski futbolcunun hayatındaki zor dönemi geride bırakmasına yardımcı oldu. Çevresindekiler, Ballack’ın daha mutlu ve huzurlu olduğunu dile getiriyor.

Ballack ve Schneiderhan, ilişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de, zaman zaman sosyal medyada birlikte fotoğraflar paylaşarak hayranlarına günlük yaşamlarından küçük kesitler sunuyorlar. Çiftin hayranları, bu paylaşımları büyük ilgiyle takip ediyor.