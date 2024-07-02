Michael Fassbender ve Jeffrey Wright, Fransız politik drama dizisi "The Bureau"nun Amerikan uyarlaması olan "The Agency" için bir araya geliyor. George Clooney'nin yapımcılığını üstlendiği dizide, yıldız oyuncuların dahil olduğu heyecan verici bir kadro oluşturuluyor.

Fassbender, dizide gizli hayatını geride bırakıp Londra İstasyonu'na dönmesi emredilen bir CIA ajanını canlandıracak. Wright ise onun patronu ve akıl hocası rolünde izleyici karşısına çıkacak.

Londra'da çekimler devam ediyor

"The Agency" dizisinin çekimleri şu anda Londra'da hızla devam ediyor. İlk iki bölümün yönetmenliğini Joe Wright üstlenirken, Jez ve John-Henry Butterworth ise dizinin yazarlığını ve yönetici yapımcılığını yapıyor.