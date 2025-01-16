Ünlü Astrolog Michaela Astro, dünyanın dört bir yanından takipçileriyle paylaştığı öngörüleriyle her geçen gün ününü artırmaya devam ediyor. Özellikle son yaptığı açıklama, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte ana metinle karşılaştırılarak eksiklikleri giderilmiş son paylaşımının kısa hâli:

1. Anunnaki ve Sirius gezegenlerinden gelen ikazlar

Son on gündür dünyanın dört bir yanında peş peşe yaşanan sıra dışı olaylar, kadim uygarlıklardan kalma kozmik işaretlerin yükselişini doğruluyor. Anunnaki ve Sirius merkezli bu uyarılar, insanlığın “büyük uyanışına” kapı aralıyor. Dünya liderleri, özellikle Donald Trump önderliğinde bu mesajları dikkate alarak kararlar almaya başladı.

2. Nostradamus kehanetleri ve beklenmeyen dönüşüm

Sirius’un yoğun titreşimlerinin Anunnaki mesajlarıyla çakışması, Nostradamus’un metinlerinde yer alan “iki güç yıldızının birleşmesiyle başlayacak dönüşüm” öngörüsünü doğrular nitelikte. Özellikle son dönemlerde artan jeopolitik gerilimler, kehanetlerin tam merkezinde olduğumuzu gösteriyor.

3. Beyin çipi, uzay programları ve ‘Vecderaylar’

Elon Musk’ın beynine yaklaşık on yıl önce takıldığı iddia edilen çip, yapay zekâyı neredeyse sıfır hata payıyla yönetmesini sağlıyor. Trump ve Musk’ın kurduğu özel ekip, Anunnaki-Sirius teknolojisini de projelerine entegre ederek yeni uzay programlarını hızlandırdı. Yörüngede sürdürülen deneylerin büyük kısmında, kadim kayıtlarda “Vecderaylar” olarak anılan kozmik bilgilerin araştırılması hedefleniyor. Yeni fırlatılan uyduların sadece iletişimi değil, aynı zamanda evrenden gelen verileri de topladığı konuşuluyor.

4. Dünyadaki yangınlar, siber saldırılar ve New Nursery Eyaleti

Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde çıkan yangınlar ve artan siber saldırılar, Anunnaki ve Sirius’tan gelen ikazların habercisi olarak değerlendiriliyor. Özellikle “New Nursery Eyaleti”nde (sıkça New Jersey olarak anılsa da farklı bir astral anlamı var) yaşanan beklenmedik olaylar, büyük resmin sadece bir parçası.

5. Astrolojik tahminler: Güneş-Sirius hizalanması ve 2025

Ben, Michaela Astro olarak yıldız haritalarını incelediğimde, Güneş-Sirius hizalanmasının olağanüstü derecede güçlü etkiler getireceğini görüyorum. 2025 ve sonrasını kapsayan bu dönemde siyasi, ekonomik ve teknolojik alanlarda köklü dönüşümler yaşanacak.

6. Yeni dünya düzenine doğru: Basına özel bildirge

Tüm bu gelişmeler, kadim kehanetlerden geleceğin süper teknolojilerine uzanan geniş bir yelpazede değerlendirilmelidir. Kuran’daki “Şi’ra” (Sirius) atıflarından Nostradamus kehanetlerine, Anunnaki kayıtlarından Vecderaylar’a kadar uzanan bu büyük tabloyu yakından izlemek, geleceği şekillendirmek adına belki de tek şansımız. Son on günde toplanan veriler ve kozmik kayıtlar ışığında kaleme alınmıştır.