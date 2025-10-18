Microsoft’un araştırmasına göre yapay zekâ, özellikle çevirmenlik, yazarlık ve istatistik gibi alanlardaki görevleri yüksek verimle destekleyebiliyor.

Yapay zekâ hangi meslekleri etkileyebilir?

Microsoft Research’ün “AI Etkileşim ve Öğrenme” grubundan kıdemli araştırmacı Kiran Tomlinson, yapay zekânın tek bir mesleği tamamen yerine getiremeyeceğini, ancak mesleklerdeki zorlu görevleri desteklemede etkili olduğunu belirtti.

Tomlinson, Sky News’a yaptığı açıklamada, çalışmanın “AI sohbet robotlarının hangi iş kategorilerinde verimli kullanılabileceğini” ortaya koymayı amaçladığını söyledi.

Yapay zekâ ile en fazla örtüşen 20 meslek

Meslek AI ile örtüşme oranı Tercümanlar ve çevirmenler %98 Tarihçiler %91 Matematikçiler %91 Düzeltmenler %91 Otomatik makine kodlayıcıları %90 Yazarlar ve romancılar %85 İstatistik asistanları %85 Satış temsilcileri %84 Teknik yazarlar %83 Gazeteciler %81 Yolcu görevlileri %80 Telefon operatörleri %80 Editörler %78 Çiftlik ve ev yönetimi eğitmenleri %77 Siyaset bilimcileri %77 Veri bilimcileri %77 Coğrafyacılar %77 Spikerler ve radyo DJ’leri %74 Aracı kurum memurları %74 Web geliştiricileri %73

Microsoft’tan dikkat çeken yorum

Tomlinson, AI’nın çoğu işte insanın yerini almak yerine görevleri destekleme ve verimliliği artırma yönünde kullanıldığını vurguladı. Araştırma, özellikle araştırma, yazma ve iletişim gibi görevlerde yapay zekânın yüksek performans gösterdiğini ortaya koydu.