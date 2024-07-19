Dünya çapında birçok sektörde kullanılan yazılım sistemindeki aksaklık birçok kurumu etkiliyor. FAA, Delta, United ve American Airlines, iletişim sorunları nedeniyle uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. Türkiye'de ise Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde yaşanan sorunları gidermek için çalışma yürütüyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyada biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksakaları duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyada yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerindeki sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını belirtti. Üstün, "Sorunun çözülmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Yaşanan aksaklık için özür diler, en kısa sürede bilgi vereceğiz" dedi.

Uçuşlar iptal edildi

Federal Havacılık İdaresi (FAA), Delta, United ve American Airlines gibi büyük ABD havayollarının tüm uçuşlarının bu sabah bir iletişim sorunu nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. FAA, sorunun tüm havayollarının uçuşlarını etkilediğini belirtti.