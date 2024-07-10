Microsoft, Çin'deki siber güvenlik ihlalleri sonrasında büyük değişiklikler yapma kararı aldı. Bloomberg tarafından yapılan bir rapora göre, şirket Çin'deki tüm çalışanlarına Android yerine iPhone kullanmalarını önerdi. Bu karar, özellikle Android cihazlara özgü güvenlik sorunlarını ele almak amacıyla alındı. Microsoft, Android cihazların güvenlik güncellemelerini alamama ve Google Play Store kısıtlamaları nedeniyle yaşanan sıkıntıları gerekçe gösterdi.

Güvenlik odaklı karar

Microsoft'un yeni politikası, Eylül ayında yürürlüğe girecek ve Çin'deki ofislerde Android cihazların kullanımını kısıtlayacak. Şirket içi bir uyarıda, Android cihazların güvenlik güncellemeleri olmadan güvenlik açıklarına karşı korunamadığı vurgulandı. Bu nedenle, çalışanlara iş uygulamalarına ve e-postalarına yalnızca Apple cihazları üzerinden erişmeleri önerildi.

Geçmiş güvenlik olayları

Microsoft geçtiğimiz yıllarda Çin'de birkaç ciddi güvenlik ihlali yaşamıştı. Bu olaylar, şirketin siber güvenlik yatırımlarını artırma kararı almasına yol açtı. Çalışanların e-posta hesapları çalındığı ve yöneticilerin e-postalarının hacklendiği bildirilmişti.