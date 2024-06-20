Bu yıl piyasaya sürülecek olan Call of Duty: Black Ops 6, yalnızca çevrimiçi oynanabilecek olması nedeniyle şimdiden tartışma konusu oldu. Oyuncular, bu kararın çevrimdışı deneyimi kısıtlayacağından endişe ediyor.

Yeni Xbox konsolları, PlayStation 5'e rakip olmaya hazır!

Microsoft, Xbox Series X ve S konsollarının disksiz versiyonlarını ve Series X'in 2 terabayt depolama alanına sahip özel bir sürümünü tanıtarak, Sony'nin PlayStation 5'ine rakip olmaya hazır olduğunu gösterdi. Bu yeni konsollar, daha güçlü donanım ve daha fazla depolama alanı sunarak oyun deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Xbox Game Pass abonelik hizmetiyle oyunlara sınırsız erişim!

Yeni Doom ve Call of Duty oyunları da dahil olmak üzere birçok oyun, lansman gününde Xbox Game Pass'te yer alacak. Bu, Microsoft'un abonelik hizmetine yaptığı büyük yatırımın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.