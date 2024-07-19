ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un sistemlerinde meydana gelen arıza, küresel çapta önemli sektörleri etkiledi. Havalimanlarından hastanelere kadar pek çok kurum, internet üzerinden sunduğu hizmetlerde aksaklıklar yaşamaya başladı.

Microsoft'un yaşadığı sistem arızası, çeşitli sektörlerde önemli kesintilere neden oldu:

Havalimanları, uçuş bilgi sistemlerinde aksaklıklar yaşandı. Yolcuların uçuş durumu ve rezervasyon işlemlerinde gecikmeler meydana geldi.

Bankaların online bankacılık sistemleri, müşteri işlemlerinde aksamalar yaşattı. Para transferleri ve diğer bankacılık işlemleri etkilendi.

Sağlık kuruluşları, hasta kayıt sistemleri ve dijital sağlık hizmetlerinde aksaklıklar yaşandı. Randevu alma ve hasta bilgilerine erişim konusunda sıkıntılar yaşandı.

Eğitim kurumlarında, uzaktan eğitim platformlarında erişim sorunları yaşandı. Öğrenci ve öğretmenlerin derslere katılımında aksamalar görüldü.

Microsoft, arızanın nedenini araştırdığını ve çözüm için çalıştığını duyurdu. Ancak kesintilerin süresi ve etkilenen sistemlerdeki düzelme süreci hakkında net bilgi verilmedi.