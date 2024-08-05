Activision'ın mobil odaklı King bölümünden çalışanların da yer alacağı bu yeni girişim, Blizzard'ın mevcut serilerini temel alarak yeni ve yenilikçi oyunlar sunmayı hedefliyor.

Yeni strateji ve küçük ekipler

Windows Central'ın haberine göre, Microsoft'un bu girişimi, AAA oyun geliştirmenin inanılmaz derecede artan maliyetlerine karşılık daha küçük ekiplerle keşfetme ve deneme hayalini gerçekleştirmek için atılan bir adım olarak görülüyor. Microsoft, Sea of Thieves ve Grounded gibi küçük ekipler tarafından geliştirilen oyunlarla büyük başarı elde etti. Aynı şekilde, 2023'te piyasaya sürülen ve büyük bir hit olan Hi-Fi Rush, küçük ekiplerin potansiyelini ortaya koydu.

Küçük ekiplerin avantajları

Microsoft'un hedefi, büyük ekiplerin bürokratik şişkinliklerinden kaçınarak çeviklikle hareket eden daha küçük ekipler kurmak. Bu sayede, daha hızlı ve verimli bir şekilde oyun geliştirme süreçlerini yönetmeyi amaçlıyor. Küçük ekiplerin, Blizzard'ın mevcut serilerini temel alarak yeni oyunlar geliştirmesi planlanıyor. Ancak, bu ekiplerin hangi projeleri hayata geçireceği henüz belirsizliğini koruyor.

Phil Spencer'ın açıklamaları

Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasının onaylanmasından önce Xbox patronu Phil Spencer, Wired'a verdiği demeçte, "Activision Blizzard ve King'deki ekiplerle oturup sahip olunan oyunlar ve onlardan sahip olabileceğimiz fırsatlar hakkında konuşmaktan heyecan duyuyorum," demişti. Bu açıklama, Microsoft'un Activision ve Blizzard bünyesindeki potansiyeli nasıl değerlendireceğine dair ipuçları veriyor.

Mobil oyun geliştirme ve King'in rolü

King, Activision'ın mobil oyun geliştirme odaklı bölümü olarak biliniyor. Bu yeni girişimle birlikte, King bünyesindeki ekiplerin de küçük ekiplere bölünerek mobil oyunlar geliştirme olasılığı bulunuyor. Ancak, yeni AA oyunların hangi platformlara geleceği ve mobil oyunlarla nasıl bir entegrasyon sağlayacağı henüz belirsiz.