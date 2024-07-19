Ülkelerin havacılık, sağlık, bankacılık ve yayıncılık gibi temel sektörlerinde peş peşe sorunlar yaşanıyor. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen ilk haberlerin ardından, bu sorunların dünyanın diğer bölgelerine de yayıldığı anlaşıldı. Elon Musk, yaşananları "Şimdiye kadarki en büyük IT fiyaskosu" olarak nitelendirdi.

Siber güvenlik firması Crowdstrike, tarihi kaosa kendi güncellemelerinin neden olduğunu kabul etti.

Firma, sorunun sadece Windows cihazlarını etkilediğini açıkladı. Havacılık sektörü, yazılım kaosundan büyük zarar gördü; birçok havalimanında uçuşlar askıya alındı. Amerika’daki büyük havayolu şirketleri United, Delta ve American Airlines ilk saatlerde uçuşları durdurdu, Türk Hava Yolları da benzer şekilde uçuş iptalleri duyurdu. Microsoft ne diyor? Bilgi teknolojileri devi Microsoft, siber güvenlik için tercih ettiği CrowdStrike yazılımı üzerinden yaşadığı etkiyi hafifletmek amacıyla duyurular yayınlıyor. Şirket, bireysel kullanıcılara kişisel bilgisayarlarını açıp kapatmalarını önerdi: "Birkaç kapama ve açma (15 kez yapılabileceği bildirildi) gerekebilir. Ancak, kapatıp açmanın bu aşamada etkin bir sorun çözme yöntemi olduğu genel bir görüş." Şirket Crowdstrike kaynaklı olarak yaşanan kaosla ilgili ise incelemenin sürdüğünü duyurdu. Crowdstrike'ın CEO'su George Kurtz da "çok üzgün" olduklarını söyledi. Savunucular: Yasayı sokakta biz yazacağız!