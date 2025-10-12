Microsoft Word’ün son güncellemesi, internet bağlantısı olan kullanıcılar için belgeleri otomatik olarak OneDrive’a kaydediyor. Elektrik kesintisi veya bilgisayar kapanması durumunda kaybolma endişesi ortadan kalkıyor.

Otomatik bulut senkronizasyonu

8 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe giren güncelleme, Word belgelerinin siz çalışırken otomatik olarak OneDrive hesabınıza yüklenmesini sağlıyor. Özellik varsayılan olarak açık geliyor, ancak kullanıcılar istedikleri takdirde kapatabiliyor.

Yedekleme değil, ek güvenlik

Bu sistem klasik bir yedekleme hizmeti değil; bilgisayarınızdaki bir dosyayı silerseniz, OneDrive’daki kopyası da siliniyor. Microsoft’un amacı, dosyaların kaybolmasını önleyerek ek bir güvenlik katmanı sunmak.

Gizlilik ve kullanım önerileri

Özellik kullanıcıya kolaylık sağlarken, bulut tabanlı saklama nedeniyle bazı gizlilik endişeleri de doğurabiliyor. Uzmanlar, Word otomatik kaydını kullanırken harici yedekleme sistemlerini de sürdürmenin faydalı olacağını belirtiyor.