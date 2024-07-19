Microsoft’un sistemlerinde yaşanan teknik sorun, dünya genelinde birçok sektörü olumsuz etkiledi. Havalimanları, bankalar ve hastaneler gibi kritik hizmetler sunan kurumların internet üzerinden sundukları hizmetler çöktü. Türkiye’yi de etkileyen bu krizle ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) açıklamalar geldi.

"Siber saldırı kaynaklı değil"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yaşanan global teknik sorunla ilgili yaptığı açıklamada, kesintinin siber saldırı kaynaklı olmadığını belirtti. Açıklamada, kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildi. BTK, sorunun çözümüne yönelik önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME’lerle (Siber Olaylara Müdahale Ekipleri) paylaştı:

"Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME’lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz."

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi: "Kesinti siber saldırı kaynaklı değil"

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi de BTK'nın açıklamasını destekleyerek, Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintinin siber saldırı kaynaklı olmadığını belirtti.