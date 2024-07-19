Teknoloji devi Microsoft, dünya genelinde etkili olan yazılım sistemindeki büyük sorunla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Microsoft, sorunlu güncellemeyi düzelttiklerini ve birçok hizmetin yeniden tam kapasite çalıştığını bildirdi. Ancak, bazı Microsoft 365 uygulamalarında etkilerin sürdüğü belirtildi.

Microsoft, sorunun tespit edilip düzeltildiğini açıkladı

Microsoft, CrowdStrike’ın Falcon Sensor adlı siber güvenlik aracındaki hatalı güncellemenin Windows işletim sistemli bilgisayarlarda büyük aksamalara neden olduğunu açıkladı. Havalimanları, bankalar, hükümet kurumları ve özel şirketlerin sistemleri bu sorun nedeniyle hizmet dışı kalmıştı. Şirket, sorunun tespit edilip düzeltildiğini, birçok uygulamanın normal işleyişine döndüğünü bildirdi.

Olayın bir siber saldırı olmadığı açıklandı

CrowdStrike’ın CEO’su George Kurtz, sorunla ilgili yaptığı açıklamada, arızanın Windows sistemlerinde tek bir güncelleme kaynaklı olduğunu belirtti. Mac ve Linux işletim sistemlerinin etkilenmediğini ve olayın bir siber saldırı olmadığını vurguladı. Kurtz, çözümün uygulandığını, müşterileri en güncel bilgiler için destek portalına yönlendirdiklerini belirtti.