Microsoft 365’in internet sitesinde yapılan açıklamada, mevcut teknik sorunların Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerini kullanan tüm kullanıcıları etkileyebileceği belirtildi. Etkilenen uygulamalar arasında Microsoft Defender, Microsoft Teams, Microsoft Purview ve OneDrive yer alıyor.

Microsoft, sorunun ana nedeninin Azure bulut sistemindeki bir yapılandırma değişikliği olduğunu ve bu değişikliğin depolama ile bilgi işlem kaynakları arasında kesintilere yol açtığını açıkladı. Şirket, “Hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileşmeler görülüyor" ifadesini kullandı.

Ayrıca, siber güvenlik yazılımı sağlayıcısı CrowdStrike’in sistemlerindeki aksaklıkların da dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük bir kesintiye neden olduğu bildirildi. Microsoft, sorunların çözülmesi ve hizmetlerin tam anlamıyla yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.