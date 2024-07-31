Mali takviminde 30 Haziran'da biten üç aylık dönemi 4'üncü çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bu dönemde gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artırarak 64,7 milyar dolara çıkardı. Geçen yılın aynı döneminde 56,2 milyar dolarlık gelir elde eden şirket, bu artışla piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergiledi.

Microsoft'un net kârı da aynı dönemde yüzde 10 artarak 22 milyar dolara yükseldi. Firmanın net kârı geçen senenin aynı döneminde 20,08 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Şirketin hisse başına kârı ise bu dönemde 2,69 dolardan 2,95 dolara çıktı.

Bulut gelirlerindeki artış

Microsoft'un Akıllı Bulut geliri, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarak 28,5 milyar dolara ulaştı. Ancak bu artış, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Firmanın Azure ve diğer bulut hizmetlerinden elde ettiği gelir yüzde 29 arttı. Bir önceki çeyrekte yüzde 31 olan Azure ve diğer bulut hizmetlerindeki artış oranı ise piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

CEO Satya Nadella'nın değerlendirmesi

Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, şirketin bilançosuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, Microsoft'un güçlü performansının hem yenilikçiliğini hem de müşterilerin Microsoft'a duyduğu güveni yansıttığını belirtti. Nadella, "Bir platform şirketi olarak bugün, yapay zeka çağına liderlik etmemizi sağlarken, müşterilerimizin görev açısından kritik ihtiyaçlarını geniş ölçekli platformlarımızda karşılamaya odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.