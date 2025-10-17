Şanlıurfa’da halk sağlığını tehlikeye atan bir girişim, zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde son anda önlendi. Denetimler sırasında, lokantalarda kullanılmak üzere hazırlanmış yaklaşık 1 ton bozuk et ele geçirildi.

Zabıta ekiplerinden ortak operasyon

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ve polis ekipleri iş birliğiyle, ŞUTİM Perakendeciler Sitesi’nde bulunan et depolarına kapsamlı bir denetim düzenlendi.

Yapılan baskınlarda, hijyenik olmayan koşullarda saklanan ve kokuşmuş, bozulmuş etler tespit edildi. Denetim ekipleri, etlerin lokanta ve toplu yemek işletmelerine satılmak üzere hazırlandığını belirledi.

1 ton bozuk et imha edildi

Yapılan incelemelerde, yaklaşık 1 ton etin insan tüketimine uygun olmadığı saptandı. Ele geçirilen ürünler, zabıta ve gıda kontrol ekiplerince Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çöp Merkezi’ne götürülerek usulüne uygun şekilde imha edildi.

Sağlıksız koşullarda et depolayan işletmeler hakkında cezai işlem başlatılırken, depolar da mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Halk sağlığı için sıkı denetim

Yetkililer, halk sağlığını tehlikeye atan bu tür girişimlere karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli gıdaya erişimi için kent genelinde benzer kontrollerin artırılacağını bildirdi.