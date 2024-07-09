Uzmanlar, migrenin beyindeki kimyasal değişimler sonucu ortaya çıkan özel bir baş ağrısı türü olduğunu belirtiyor. Migren ağrısının genellikle başın bir yarısında başladığını, şiddetli ve zonklayıcı olduğunu, en az 4 saat sürebildiğini ve mide bulantısı, kusma, ışık, ses, koku gibi artmış hassasiyetler eşlik ettiğini açıkladılar. Migrenin Türkiye ve dünyada yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen hastalıklar arasında yer aldığını vurgulayan uzmanlar, ülkemizde çocukların %10'u ve gençlerin %20'sinde migrene bağlı baş ağrısı görüldüğünü belirtti.

Acil müdehale listesinde

Tedavinin beyin kimyasallarına yönelik olmadan başarılı olamayacağını ifade eden uzmanlar, migrenin şuur kaybı, yaşam tarzı düzenlemeleri, ilaç veya ilaç dışı tedavilerle yönetilebileceğini söylediler. Migrenin sülük, hacamat gibi bilim dışı uygulamalarla tedavi edilemeyeceğini vurgulayan uzmanlar, kronik migrenin Dünya Sağlık Örgütü acil müdahale listesinde yer aldığını ve hastaların yaşam kalitesinin önemli ölçüde bozulabildiğini belirtti.

Özellikle yaz aylarında migren ağrısı çekenlerin güneşten korunmaları gerektiğini ve stresten kaçınmaları gerektiğini belirten uzmanlar, egzersiz yapmanın, su tüketiminin artırılmasının ve düzenli bir yaşam düzeninin migren ağrılarını hafifletebileceğini önerdi.