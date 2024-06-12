Migros, yaz aylarında Ege koylarında vakit geçiren müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inovatif bir adım attı. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte hizmete başlayan "Migros Deniz Market", Ege'deki adalara ve kara bağlantısı olmayan koylara ulaşarak müşterilerine haftanın 7 günü hizmet sunacak.

3 bin 500'den fazla ürün çeşidi

Şirketin açıklamasına göre, 45 metre uzunluğundaki ve 168 metrekarelik satış alanına sahip olan Migros Deniz Market, süpermarket deneyimini deniz ortamına taşıyor. Paketli meyve-sebze, et ve şarküteri ürünlerinden günlük ekmeğe, tekstil ürünlerinden deniz malzemelerine kadar 3 bin 500'den fazla ürün çeşidi müşterilere sunulacak.

Sanal Market siparişleri teknelere ulaştıracak

Migros Deniz Market, müşterilerin teknelerine teslim edilmek üzere özel tasarlanmış denizci kıyafetleri ve deneyimli personeliyle hizmet verecek. Müşteriler, telefon üzerinden iletişime geçerek mağazaya ulaşacak ve alışverişlerini kendileri yapabilecekler. Ayrıca Migros Sanal Market üzerinden verilen siparişler de müşterilerin teknelerine teslim edilecek.

Taze ürünlerin özenle seçildiği Migros Deniz Market'in lokasyonu, denizcilerin kullandığı aplikasyonlarla uyumlu olarak akıllı telefon ve tabletlerden anlık takip edilebilecek.

Hedef taze balık tüketimini artırmak

Migros, Türkiye'nin taze balık tüketimini artırmayı hedefliyor ve bu doğrultuda tekneden reyona sistemiyle temin ettiği balıkları da müşterilerine sunacak. Migros Deniz Market, zengin balık ve deniz mahsulü çeşitleriyle deniz ürünlerini müşterilerine sunacak.

Hizmet kapsamı genişliyor

Geçen sezon Bozburun koylarında hizmet veren ikinci Migros Deniz Market teknesi, bu yıl hizmet kapsamını genişleterek Selimiye ve koylarında da hizmet vermeye başladı. Yeni açılan Migros Deniz Market teknesi, 18 metre uzunluğunda ve 52 metrekarelik satış alanına sahip. Kocabahçe, Dirsekbükü, Kuzbükü, Bencik Koyu, D-Maris Koyu, Dişlice Adası gibi noktalarda haftanın yedi günü hizmet verecek olan tekne, kara bağlantısı olmayan koylarda da müşterilere hizmet sunacak.

Yeni Migros Deniz Market'te, geçen yıl devreye alınan tekneden reyona açık balık satışı da bulunacak. Taze meyve, sebze, et, şarküteri ürünleri ile günlük sıcak ekmek, fırın ürünleri ve pizza mamülleri gibi ürünler de müşterilere sunulacak.