İSTANBUL (AA) – Migros Aile Kulüpleri'nde eğitimini tamamlayan Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kadın girişimcilerinin ürettiği doğal ve yöresel ürünler, Tazedirekt ve Macrocenter'da satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, kadınların toplumun her alanında güçlenmelerine ve yerel girişimcilerin ekonomiye katılmalarını desteklemeye devam ediyor.

Migros'un toplumsal gelişime katkı ve fırsat eşitliğinin desteklenmesi adına hayata geçirdiği Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kadın girişimleri, ürettikleri ürünleri Türkiye çapında markalaştırdı.

Sıfır atık felsefesiyle üretime kazandırılan Gümöz markalı mandalin kurusu, zeytin yaprağı sirkesi, mandalin tatlısı ve enginarlı erişte gibi doğal ve yöresel ürünler, Tazedirekt ve Macrocenter'da satışa sunuldu. Ürünler, yakın zamanda Migros mağazalarında da tüketici ile buluşacak.

Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kadın girişimcileri, Migros Aile Kulüpleri'nde Halk Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile yöresel gıda ürünlerinin yapımından gıda hijyenine, finansal okuryazarlıktan pazarlama ve markalaşmaya kadar çeşitli eğitimlerden geçerek meslek sertifikası aldı. Emekli ve ev hanımından oluşan 10 girişimci kadının 2019'da kurduğu kooperatif, üreticilerin elinde kalan mandalinaları sıfır atık felsefesiyle işleyerek ürüne çevirdi.

Aynı zamanda iyi tarım uygulamaları kapsamında coğrafi işaretli ürünler yetiştiren kadın girişimciler, aldıkları eğitimler sayesinde yerel üreticilerin markalaşma başarısına da örnek oldu. Kadın girişimcilerin çalışmaları, İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür mahallesindeki kadınlara da önemli bir istihdam imkanı yarattı.

Turuncu Eller, 2022’de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından sıfır atık ve iyi tarım uygulamaları nedeniyle Dünya Gıda Kahramanı ödülüne layık görüldü. Turuncu Eller ürünlerini, mandalina reçeli ile başladığı üretimine mandalina tatlısı, erişte, sirke, mandalina kurusu, mandalinalı tahin helvası ve mandalina kolonyası gibi ürünlerle devam ediyor.

Yerel üreticilere destek verirken müşterilerine de doğal ürünlere erişim imkanı sunan Migros'un Aile Kulüpleri’nin 300 bine yakın üyesi bulunuyor. Migros mağazalarının içinde yer alan Migros Aile Kulüpleri’nde 36 noktada 220'den fazla alanda mesleki ve hobi amaçlı Milli Eğitim sertifikalı eğitimler veriyor.

Kurulduğu günden bu güne 493 bin kişiye sertifikalı, yüz yüze eğitim sunan kulüp, 2027 sonuna kadar 850 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor. Bu eğitimleri alan bugüne kadar 19 bini kadın, 25 bin üye kendi işlerini kurarak, aile bütçelerine katkı sağladı.